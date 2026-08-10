덱스가 한 달 만에 SNS를 통해 근황을 전했다. / 사진=덱스 SNS

덱스는 지난 6월 유튜브 활동을 잠정 중단했다. / 사진=덱스 SNS

유튜브 활동을 잠정 중단한 덱스가 오랜만에 근황을 전했다.방송인 겸 배우 덱스는 10일 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이는 지난 7월 14일 이후 약 한 달 만에 업로드된 게시물이다.공개된 사진 속 덱스는 한 브랜드 화보 촬영을 진행하고 있는 모습이다. 그는 올블랙 슈트를 입고 다양한 포즈를 취하며 세련된 분위기를 자아냈다.한편 덱스는 지난 6월 116만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '덱스101'의 활동을 잠정 중단한다고 밝혔다. 그는 당시 중단 소식을 알리며 "작년부터 이 직업과 미래에 대해 고민해 왔다"며 "더 늦기 전에 내가 가장 잘할 수 있는 것이 무엇인지 앞으로 어떤 방향으로 가야 할지 고민할 시간이 필요했다"고 설명했다.덱스는 넷플릭스 '솔로지옥2'를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 '피의 게임2', '태어난 김에 세계일주', '언니네 산지직송' 등 다양한 예능에서 활약했다. 또한 그는 ENA 드라마 '아이쇼핑', 영화 '타로'에 출연하며 배우로서 활동 영역도 넓혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr