그룹 ONEWE/사진제공= RBW

밴드 ONEWE(원위)가 새 앨범 발매를 앞두고 솔로 뮤직비디오 티저를 공개했다.원위(용훈, 강현, 하린, 동명, 기욱)는 최근 공식 유튜브 채널을 통해 정규 3집 '面 : Unknown Atlas'(면 : 언노운 아틀라스)의 타이틀곡 'Scenario'(시나리오) 솔로 뮤직비디오 티저를 올렸다.공개된 영상에는 영사실과 스크린을 배경으로 가창하거나 악기를 연주하는 멤버들의 모습이 담겼다. 이와 함께 '빠진 것 하나도 없이 / 새로운 세계의 시작이', '사실 모두 알고 있죠 결말 / 허나 하나만 검은 줄 치면 바뀌는 걸작' 등 신곡 가사 일부도 공개됐다.타이틀곡 'Scenario'는 잊고 있던 꿈을 되찾고 정해진 결말 대신 새로운 이야기를 만들어간다는 내용을 다룬다. 서정적이면서도 고조되는 밴드 연주가 특징이다.이번 앨범 '面 : Unknown Atlas'는 ONEWE가 전개해 온 점·선·면 연작 시리즈의 마침표를 찍는 음반이다. 앞서 싱글 2집 '點 : The Quiver', 디지털 싱글 '線 : The Wake'를 발표한 데 이어 이번 앨범으로 서사를 마무리한다. 또한, 멤버 전원이 곡 제작에 힘을 보탠 것으로 알려졌다.한편 원위의 정규 3집 '面 : Unknown Atlas'는 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr