싱어송라이터 다니(박혁진)가 작사와 작곡, 편곡까지 직접 맡은 신곡을 선보였다./사진제공=㈜다날엔터테인먼트]

싱어송라이터 다니(박혁진)가 작사와 작곡, 편곡까지 직접 맡은 신곡을 선보였다./사진제공=㈜다날엔터테인먼트]

싱어송라이터 다니(박혁진)가 작사와 작곡, 편곡까지 직접 맡은 신곡을 선보였다.소속사 다날엔터테인먼트에 따르면 다니는 지난 8일 정오 글로벌 뮤직 플랫폼 AURORA(오로라)를 통해 국내외 온라인 음원사이트에 새 싱글 '지금부터 영원까지'를 발매했다.'지금부터 영원까지'는 사랑하는 사람과 평생을 함께하겠다는 약속을 담은 러브송이다. 다니가 직접 작사와 작곡, 편곡을 맡았으며 부드러운 보컬과 잔잔한 멜로디를 통해 변하지 않는 사랑을 표현했다.특히 'To the end of our lives / 지금부터 영원까지 너의 손을 잡고서 / 온기 하나 잃지 않게 네 곁에 머무를게요'라는 가사에는 시간이 흘러도 사랑하는 사람의 곁을 지키겠다는 마음을 녹였다. 일상에서 느끼는 감사와 평생을 함께하고 싶은 감정을 노랫말에 담았다.다니는 지난 2018년 린과 함께한 '여름감기'로 가요계에 정식 데뷔했다. 이후 자신의 앨범을 비롯해 '슬기로운 의사생활' 등 다수의 드라마 OST에 참여하며 활동 영역을 넓혔다. 지난 2022년에는 러블리즈 출신 케이와 함께한 'New York'을 발표했으며, 자작곡 '나의 나름으로는'을 통해 싱어송라이터로서 음악적 역량을 보여줬다.다니는 이번 '지금부터 영원까지'에서 작사와 작곡을 넘어 편곡까지 직접 소화하며 자신의 음악적 색깔을 담아냈다. 그의 새 싱글 '지금부터 영원까지'는 국내외 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr