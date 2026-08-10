주현영이 활발한 활동을 이어가고 있다. / 사진=텐아시아DB

주현영이 활발한 활동을 이어가고 있다. / 사진제공=AIMC

2024년 'SNL 코리아'에서 하차한 배우 주현영이 라디오에서 꾸준한 활약을 이어가고 있다.주현영이 SBS 파워FM '12시엔 주현영' DJ 2주년을 맞았다. 주현영은 2024년 8월 5일 첫 방송을 시작한 이후 2년간 매일 청취자들과 만나고 있다. 밝은 에너지와 안정적인 진행, 청취자들과의 소통을 바탕으로 프로그램을 이끌어왔다.'12시엔 주현영'은 동시간대 지상파 청취율 1위를 기록하며 정오 시간대 대표 라디오 프로그램으로 자리 잡았다. 주현영은 청취자 사연을 자연스럽게 풀어내는 진행과 게스트들과의 편안한 호흡으로 프로그램을 이끌고 있다.성과도 이어졌다. 주현영은 지난해 '2025 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 라디오 DJ 여자 부문을 수상했다. 연기 활동에서 보여준 친근한 이미지와 공감 능력을 라디오에서도 살리며 DJ로서 활동 영역을 넓혔다.다양한 활동을 병행하면서도 매일 라디오를 통해 청취자들과 꾸준히 소통하고 있다. 2년 동안 프로그램을 이끌며 라디오와 청취자를 향한 애정을 보여온 주현영은 '12시엔 주현영'의 중심을 지키고 있다.DJ 활동과 함께 배우로서도 활동을 이어간다. 최근 첫 연극 '더 컴업펀스'에서 제작자이자 배우로 무대에 올랐으며, SBS 새 드라마 '나인투식스' 출연도 확정했다. 라디오와 연극, 드라마를 오가며 활동 영역을 넓히고 있는 주현영의 행보에 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr