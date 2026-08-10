K-POP Group Stray Kids/JYP Entertainment

스트레이 키즈/ 사진=텐아시아 DB

그룹 스트레이 키즈가 그룹 내 프로듀싱 팀인 쓰리라차(3RACHA)가 작업한 음원으로 컴백해 국내에서 큰 화제를 모으고 있다. 컴백에 이어 리믹스 음원까지 새로 발표하면서 화제성을 이어가는 모양새다.글로벌 K팝 분석 지표 케이팝잇 보드(K-POPIT BOARD)에 따르면, 스트레이 키즈는 8월 10일 국내 차트에서 파워 인덱스(PWR_KR) 79점, 해외 차트에선 파워 인덱스(PWR_GL) 74점을 기록하면서 모든 차트에서 1위에 올랐다. 파워 인덱스는 음원 차트와 SNS 활동, 뉴스 데이터를 종합해 아티스트의 화제성과 상승세를 분석하는 지표다.지난 7일 미니 10집 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓) 발매에 이어 10일과 오는 12일 앨범과 동명인 타이틀곡의 리믹스 버전을 발표한다고 알리면서 팬덤 내외 주목도가 올랐다.이들은 팬덤 헬스 리더로 팬덤 점수 99점을 기록했다. 지난 주말 사이 팬덤 활동이 K팝 아티스트 중 가장 활발했다는 뜻이다. 또, 유튜브 뮤직비디오 등 영상 소비가 스포티파이 등 음원 소비로 이어진 정도를 계산한 바이럴 컨버전 점수는 100점으로 만점을 기록했다. 국내외 언론에서 주목하는 정도를 기록한 미디어 어텐션 점수 역시 100점이다.SNS 언급량, 유튜브 조회수, 검색량 등 다양한 지표를 종합해 산출하는 모멘텀 점수에서도 높은 점수를 보였다. 스트레이 키즈는 이번 활동으로 국내 모멘텀 점수 61점, 해외 모멘텀 점수 69점을 기록했다.이들은 이번 컴백곡으로 글로벌 차트 정상에 올랐다. 그룹 내 프로듀싱 그룹인 쓰리라차가 작업한 이번 앨범은 국내 음반 차트 1위, 월드와이드 아이튠즈 및 애플뮤직 앨범 차트 정상에 올랐다. 타이틀곡 뮤직비디오도 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위를 유지하고 있다.한편, 스트레이 키즈는 새 월드투어 'Stray Kids World Tour 'RUN IT''에 돌입했다. 이들은 서울 KSPO DOME 공연을 마친 데 이어, 오는 29일과 30일 양일간 해외 남성 아티스트 최초로 도쿄 국립경기장에 입성한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr