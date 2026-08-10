그룹 스트레이 키즈가 그룹 내 프로듀싱 팀인 쓰리라차(3RACHA)가 작업한 음원으로 컴백해 국내에서 큰 화제를 모으고 있다. 컴백에 이어 리믹스 음원까지 새로 발표하면서 화제성을 이어가는 모양새다.
글로벌 K팝 분석 지표 케이팝잇 보드(K-POPIT BOARD)에 따르면, 스트레이 키즈는 8월 10일 국내 차트에서 파워 인덱스(PWR_KR) 79점, 해외 차트에선 파워 인덱스(PWR_GL) 74점을 기록하면서 모든 차트에서 1위에 올랐다. 파워 인덱스는 음원 차트와 SNS 활동, 뉴스 데이터를 종합해 아티스트의 화제성과 상승세를 분석하는 지표다.
지난 7일 미니 10집 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓) 발매에 이어 10일과 오는 12일 앨범과 동명인 타이틀곡의 리믹스 버전을 발표한다고 알리면서 팬덤 내외 주목도가 올랐다.
이들은 팬덤 헬스 리더로 팬덤 점수 99점을 기록했다. 지난 주말 사이 팬덤 활동이 K팝 아티스트 중 가장 활발했다는 뜻이다. 또, 유튜브 뮤직비디오 등 영상 소비가 스포티파이 등 음원 소비로 이어진 정도를 계산한 바이럴 컨버전 점수는 100점으로 만점을 기록했다. 국내외 언론에서 주목하는 정도를 기록한 미디어 어텐션 점수 역시 100점이다. SNS 언급량, 유튜브 조회수, 검색량 등 다양한 지표를 종합해 산출하는 모멘텀 점수에서도 높은 점수를 보였다. 스트레이 키즈는 이번 활동으로 국내 모멘텀 점수 61점, 해외 모멘텀 점수 69점을 기록했다.
이들은 이번 컴백곡으로 글로벌 차트 정상에 올랐다. 그룹 내 프로듀싱 그룹인 쓰리라차가 작업한 이번 앨범은 국내 음반 차트 1위, 월드와이드 아이튠즈 및 애플뮤직 앨범 차트 정상에 올랐다. 타이틀곡 뮤직비디오도 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위를 유지하고 있다.
한편, 스트레이 키즈는 새 월드투어 'Stray Kids World Tour 'RUN IT''에 돌입했다. 이들은 서울 KSPO DOME 공연을 마친 데 이어, 오는 29일과 30일 양일간 해외 남성 아티스트 최초로 도쿄 국립경기장에 입성한다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
글로벌 K팝 분석 지표 케이팝잇 보드(K-POPIT BOARD)에 따르면, 스트레이 키즈는 8월 10일 국내 차트에서 파워 인덱스(PWR_KR) 79점, 해외 차트에선 파워 인덱스(PWR_GL) 74점을 기록하면서 모든 차트에서 1위에 올랐다. 파워 인덱스는 음원 차트와 SNS 활동, 뉴스 데이터를 종합해 아티스트의 화제성과 상승세를 분석하는 지표다.
지난 7일 미니 10집 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓) 발매에 이어 10일과 오는 12일 앨범과 동명인 타이틀곡의 리믹스 버전을 발표한다고 알리면서 팬덤 내외 주목도가 올랐다.
이들은 팬덤 헬스 리더로 팬덤 점수 99점을 기록했다. 지난 주말 사이 팬덤 활동이 K팝 아티스트 중 가장 활발했다는 뜻이다. 또, 유튜브 뮤직비디오 등 영상 소비가 스포티파이 등 음원 소비로 이어진 정도를 계산한 바이럴 컨버전 점수는 100점으로 만점을 기록했다. 국내외 언론에서 주목하는 정도를 기록한 미디어 어텐션 점수 역시 100점이다. SNS 언급량, 유튜브 조회수, 검색량 등 다양한 지표를 종합해 산출하는 모멘텀 점수에서도 높은 점수를 보였다. 스트레이 키즈는 이번 활동으로 국내 모멘텀 점수 61점, 해외 모멘텀 점수 69점을 기록했다.
이들은 이번 컴백곡으로 글로벌 차트 정상에 올랐다. 그룹 내 프로듀싱 그룹인 쓰리라차가 작업한 이번 앨범은 국내 음반 차트 1위, 월드와이드 아이튠즈 및 애플뮤직 앨범 차트 정상에 올랐다. 타이틀곡 뮤직비디오도 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위를 유지하고 있다.
한편, 스트레이 키즈는 새 월드투어 'Stray Kids World Tour 'RUN IT''에 돌입했다. 이들은 서울 KSPO DOME 공연을 마친 데 이어, 오는 29일과 30일 양일간 해외 남성 아티스트 최초로 도쿄 국립경기장에 입성한다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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