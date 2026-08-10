전혜원이 '욕망의 덫' 제작발표회에 참석했다. / 사진=KBS

전혜원이 '욕망의 덫' 제작발표회에 참석했다. / 사진=KBS

배우 전혜원이 '욕망의 덫'을 통해 첫 주연을 맡은 소감을 밝혔다.10일 KBS 2TV 새 일일드라마 '욕망의 덫' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 장서희, 전혜원, 설정환, 주새벽, 윤해영, 유태웅, 이대경 PD가 참석했다.'욕망의 덫'은 살인 누명을 쓰고 인생을 빼앗긴 여자가 자신의 운명을 되찾기 위해 거대한 욕망에 맞서는 복수극이다. 전혜원은 청마 그룹 디자인팀 신입사원 고은설로 분한다. 고은설은 태어나자마자 버려졌지만 양모의 보살핌을 받으며 성장한 인물이다. 이후 자신의 출생을 둘러싼 비밀과 마주하려던 순간 누군가의 계략에 휘말려 살인범으로 몰리고, 억울한 옥살이로 20대를 보내게 된다.'욕망의 덫'을 통해 첫 주연을 맡게 된 전혜원은 "이번 작품을 맡게 됐을 때 모든 걸 다 쏟아내야겠다는 생각이 드는 대본이었다. 모두가 도와주는 분위기 속에서 마음먹은 대로 연기에 임하고 있다"라며 소감을 밝혔다.또 전혜원은 "신마다 욕심이 생길 정도로 욕심나는 장면이 많았다. 오히려 욕심을 내려놓고 연기하는 것이 가장 어려운 부분인 것 같다"고 털어놨다. 그러자 이대경 감독은 "100부작인 만큼 에너지를 적절하게 조절하면서 연기하는 것이 좋겠다고 조언했다. 지금도 충분히 잘하고 있다"라며 웃었다.'욕망의 덫'은 10일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr