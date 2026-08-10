장서희가 '욕망의 덫' 제작발표회에 참석했다. / 사진=KBS

장서희가 '욕망의 덫' 제작발표회에 참석했다. / 사진=KBS

'욕망의 덫'에서 빌런으로 분하는 배우 장서희가 '욕먹을 각오가 되어있다"라며 당찬 포부를 밝혔다.10일 KBS 2TV 새 일일드라마 '욕망의 덫' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 장서희, 전혜원, 설정환, 주새벽, 윤해영, 유태웅, 이대경 PD가 참석했다.'욕망의 덫'은 살인 누명을 쓰고 인생을 빼앗긴 여자가 자신의 운명을 되찾기 위해 거대한 욕망에 맞서는 복수극이다. 극 중 장서희는 유모 출신 청마장학재단 홍보실장 주미란 역을 맡았다. 주미란은 27년 전 은설의 운명을 뒤바꾼 뒤 유모로 청마 그룹에 들어가 그룹을 차지하려는 야망을 키워온 인물이다. 캐릭터에 대해 장서희는 "미란이는 주변 인물을 가스라이팅해서 모든 것을 자신의 것으로 만드는 무서운 캐릭터"라고 설명했다.작품을 선택한 이유를 밝히기도. 장서희는 "작품을 통해 이중성을 가진 사람, 가스라이팅을 하는 못된 사람을 한 번 연기해 보고 싶었는데 마침 감독님이 출연 제의를 해주셨다. 좋은 기회로 함께하게 됐다"고 말했다.끝으로 그는 "전작들이 있었기에 지금의 내가 있다고 생각한다. 하지만 이번에는 '장서희 오랜만에 봤는데 조금 다른데?'라는 말을 듣고 싶다. 뻔하지 않은 연기를 보여드리고 싶다. 빌런으로 욕먹을 각오도 돼 있다. 욕을 먹는다는 건 그만큼 우리 드라마를 봐주신다는 의미이니 올해 하반기에는 시원하게 욕먹어 보겠다"라며 웃어 보였다.'욕망의 덫'은 10일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr