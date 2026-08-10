김희철이 인천시의 광복절 기념 현수막에 그려진 태극기를 두고 거친 표현으로 비판한 데 대해 사과했다./사진=김희철 SNS 캡처, 텐아시아DB

김희철이 인천시의 광복절 기념 현수막에 그려진 태극기를 두고 거친 표현으로 비판한 데 대해 사과했다./사진=김희철 SNS 캡처

이하 김희철 SNS 글 전문

그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 인천시의 광복절 기념 현수막에 그려진 태극기를 두고 거친 표현으로 비판한 데 대해 사과했다. 현수막의 제작 의도가 알려지자 자신의 성급한 판단이었다며 잘못을 인정했다.김희철은 지난 9일 자신의 SNS에 "하루 만에 사과문을 보는 여러분들께선 황당하겠지만 제 잘못이 있다"며 장문의 글을 게재했다.그는 "사람이 태극기를 들고 있는 형태는 제대로 인지하지 못하고 순간 태극 그림만 보고 화를 냈다"며 "공간 감각 능력 부족과 성급함이 부른 명백한 제 잘못이다. 죄송하다"고 고개를 숙였다. 이어 "자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란다고, 요즘 자꾸 태극기를 거꾸로 달거나 그리는 사람, 영상, 사진들이 많이 보여서 제 속에 화가 많이 쌓여 있었나 보다"라고 당시 반응을 보인 이유를 설명했다.그러면서 "그림을 깊게 보지 못한 제 잘못이고 잘못하면 사과하는 게 당연한 이치기에 신중하지 못했던 저를 꾸짖어 달라"며 재차 사과했다. 끝으로 "저를 포함해 앞으로는 태극기가 다른 의미나 오해로 변질하지 않길 바란다"고 덧붙였다.앞서 인천시는 제81주년 광복절을 앞두고 지난 6일 시청 후문 인근에 기념 현수막을 게시했다. 현수막에는 '빛을 되찾은 그날'이라는 문구와 함께 독립운동가가 양손으로 태극기를 들고 있는 모습이 담겼다. 그러나 현수막 사진이 온라인상에 퍼지면서 태극 문양의 위아래와 건곤감리의 배치가 뒤집힌 것처럼 보인다는 지적이 제기됐다.김희철 역시 관련 게시물에 "X 돌았네"라는 강한 표현의 댓글을 남기며 불쾌감을 나타냈다. 같은 그룹 멤버 최시원도 태극기 이모티콘을 남겼다. 이후 김희철의 글을 두고 일각에서 정치적인 해석까지 나오자 그는 "좌우를 떠나 우리나라 국기 이야기"라며 "대한민국 사람이라면 당연히 관심 가질 일"이라고 선을 그었다.그러나 논란이 된 태극기는 잘못 그려진 것이 아닌 것으로 확인됐다. 인천시는 독립운동가가 태극기를 들고 흔드는 모습을 아래에서 위로 올려다보는 구도로 표현한 것이라고 설명했다. 보는 방향과 위치를 고려하면 건곤감리 등 태극기의 기본 형태에는 문제가 없다는 입장이다.서경덕 성신여대 교수도 해당 태극기에 관해 "아래에서 올려다보는 형태라 엄밀히 따지면 엉터리 태극기는 아니다"라면서도 일반 시민들이 보기에는 오해를 불러일으킬 수 있다는 점에서 아쉬움을 나타냈다.인천시는 논란이 확산하자 게시 이틀 만인 지난 8일 현수막을 철거했다. 인천시 측은 평면 이미지로 보이는 부분까지 세심하게 살피지 못했다며 향후 제작 과정에서 더욱 면밀하게 확인하겠다는 입장을 밝혔다.하루만에 사과문을 보시는 여러분들께선황당하시겠지만 제 잘못이 있습니다사람이 들고있는 형태는 제대로 인지못하고순간 태극 그림만 보고서는 화를 냈습니다공간감각능력 부족과 성급함이 부른명백한 제 잘못입니다. 죄송합니다자라보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란다고..요즘 자꾸 태극기를 거꾸로 달거나 그리는사람, 영상, 사진들이 자주 보이게되면서제 속에 화가 많이 쌓여있었나봅니다하지만 그림을 깊게 보지못한 제 잘못이고잘못을 하면 사과하는게 당연한 이치기에신중하지못했던 저를 꾸짖어주십시오죄송합니다!!저를 포함해 앞으로는 태극기가다른 의미나 오해로 변질되지않길 바랍니다(그리고 저 한국 사람 맞습니다..강원도 횡성에서 태어났어요..)이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr