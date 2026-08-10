트와이스 정연이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

트와이스 정연(본명 유정연)이 JYP를 떠나 배우로서 새롭게 도약한다.유정연의 새 파트너가 된 바로엔터테인먼트는 “다채로운 매력과 무한한 가능성을 지닌 유정연과 소중한 인연을 맺게 되어 진심으로 기쁘다. 연기에 대한 유정연의 진정성 있는 태도와 진심에 깊이 공감했다”라고 밝혔다. 이어 “유정연이 아티스트로서 오랜 시간 쌓아온 글로벌한 존재감을 기반으로 배우로서의 새로운 도전은 물론, 그룹 활동 또한 원활히 이어갈 수 있도록 다방면에서 아낌없이 지원하는 든든한 파트너가 되겠다”라고 전했다.유정연은 2015년 그룹 트와이스로 데뷔하며 탁월한 비주얼과 매력적인 음색, 꾸준한 활동을 통해 전 세계 팬들의 큰 사랑을 받아왔다. 또한, 음악 활동뿐만 아니라 예능, MC 등 다방면으로 활약하며 대중성까지 갖춘 올라운더로서 바로엔터테인먼트와 새롭게 손을 잡았다.한편, 바로엔터테인먼트는 매니지먼트와 영화·드라마 제작 사업을 포괄하는 종합 엔터테인먼트 그룹이다. 배우 진구, 변우석, 공승연, 박정우, 이유미, 이홍내, 이수경, 이채민, 김시아 등이 소속되어 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr