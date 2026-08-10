소녀시대 수영이 연극 '베니스의 상인'을 마쳤다. / 사진=텐아시아DB

소녀시대 수영이 연극 '베니스의 상인'을 마쳤다. / 사진제공=사람엔터테인먼트

배우 최수영이 연극 '베니스의 상인'을 마무리하며 작별 인사를 건넸다.최수영은 지난 9일 '베니스의 상인' 마지막 공연을 마치며 관객들과 작별했다. 셰익스피어의 고전을 현대적으로 재해석한 작품에서 최수영은 벨몬트의 상속녀 포셔 역을 맡아 극의 주요 서사를 이끌었다.최수영이 연기한 포셔는 자신의 운명을 스스로 선택하고 위기의 순간에도 지혜롭게 상황을 헤쳐 나가는 인물이다. 최수영은 포셔의 당당함과 재치를 살리는 동시에 사랑과 선택을 둘러싼 고민을 섬세하게 표현했다. 특히 남장을 하는 장면부터 법정 장면까지 상황에 따라 달라지는 포셔의 모습을 그려냈다.이번 작품은 최수영이 2023년 연극 '와이프' 이후 약 3년 만에 선보인 연극이기도 하다. 최수영은 공연을 거듭하며 함께 무대에 오른 배우들과 호흡을 맞췄고, 고전 속 포셔를 자신만의 방식으로 해석했다. 약 3년 만에 다시 관객과 직접 마주하며 연극 무대에서의 활동을 이어갔다.최수영은 마지막 공연을 마친 뒤 "포셔로 살아온 시간이 흐르는 것이 아쉽고 아까울 만큼 소중하고 행복했습니다"라며 작품을 떠나보내는 아쉬움을 전했다. 이어 이번 작품을 통해 "고전이 시대를 넘어 지금을 살아가는 우리에게도 변함없는 메시지를 전한다는 것을 다시 한번 느꼈다"며 포셔를 연기하며 매일 새로운 감정과 작품의 의미를 발견한 시간이 배우로서 큰 경험이 됐다고 밝혔다.또한 "어떤 상황에서도 지혜롭고 용기 있게 자신의 길을 만들어가는 포셔를 늘 마음속에 깊이 간직하며 살아가겠습니다"라며 캐릭터를 향한 애정을 전했다. 박근형, 신구와 같은 무대에 선 시간에 대해서는 "배우로서 평생 잊지 못할 가장 귀한 시간"이라고 표현하며 함께한 배우들에게 감사를 전했다. 마지막으로 그는 "뜨거운 여름 베니스로 함께 항해해 주신 모든 관객 여러분 감사합니다!"라며 관객들에게 인사를 건넸다.연극을 마친 최수영은 스크린으로 활동을 이어간다. 오는 12일 개봉하는 영화 '오케이 마담2'에서 데뷔 후 처음으로 액션 연기와 빌런 캐릭터에 도전한다. '오케이 마담2'는 전편의 비행기에서 초호화 크루즈선으로 무대를 옮긴 코믹 액션 영화로, 크루즈 여행을 떠난 미영(엄정화 분)의 가족이 바다 한가운데서 납치 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린다.최수영은 극 중 크루즈를 위협하는 빌런 안야 역을 맡는다. 첫 액션 연기와 빌런 캐릭터를 통해 연극 무대에서의 포셔와는 또 다른 모습을 보여줄 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr