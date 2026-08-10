김설현이 유튜브를 통해 일상을 공개했다. / 사진=김설현 유튜브

김설현이 유튜브를 통해 일상을 공개했다. / 사진=김설현 유튜브

배우 김설현이 유튜브를 통해 브이로그 영상을 공개했다.지난 9일 유튜브 채널 '김설현 KIMSEOLHYUN'에는 패션 매거진 '지큐 코리아(GQ KOREA)' 화보 촬영 현장을 담은 영상이 공개됐다. 약 4년 만에 채널을 새롭게 단장한 김설현은 여행과 일상을 담은 브이로그를 꾸준히 선보이고 있다.촬영에 들어간 김설현은 메이크업을 받는 동안에도 촬영 레퍼런스를 확인하며 준비를 이어갔다. 포토그래퍼의 요청에 맞춰 포즈와 표정을 바꾸며 촬영에 집중하는 모습도 담겼다.김설현은 촬영 중간 결과물을 확인하며 새로운 포즈를 고민했고, 헤어스타일과 메이크업에도 직접 의견을 냈다. 다양한 소품을 활용한 촬영에서도 자연스럽게 포즈를 취하며 화보를 완성해 나갔다.촬영장 밖에서는 김설현의 편안한 일상이 담겼다. 김설현은 스태프들과 자연스럽게 대화를 나누며 촬영을 이어갔고, 촬영을 마치고 집으로 돌아온 뒤에는 편한 모습으로 일상을 보내는 모습을 공개했다.여행과 일상을 담은 브이로그를 통해 꾸밈없는 모습을 보여왔던 김설현은 이번 영상에서 화보 촬영에 집중하는 모습과 일상 속 편안한 모습을 함께 담았다. 촬영 콘셉트에 따라 달라지는 표정과 분위기부터 촬영이 끝난 뒤의 소탈한 모습까지 서로 다른 매력을 보여줬다.한편 김설현은 유튜브 채널 '김설현 KIMSEOLHYUN'을 통해 여행과 일상, 촬영 현장 등을 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 올 하반기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)를 비롯해 2027년 상반기 방송 예정인 JTBC 드라마 '인간X구미호', 디즈니+ '상남자' 등 차기작으로도 시청자들과 만날 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr