유해진이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

'1700만의 사나이' 배우 유해진이 추석 영화로 돌아온다.10일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 진행된 영화 '암살자(들)' 제작보고회에서는 허진호 감독과 유해진 박해일 이민호가 참석했다.유해진은 극 중 저격 사건 현장을 직접 목격하고 수사의 최전선에 선 중부서 경감 철구를 맡는다. 앞서 그는 올해 설 연휴 개봉했던 영화 '왕과 사는 남자'로 1700만 흥행 기록을 썼다.이에 유해진은 "명절 하면 성룡 등 떠오르는 배우들이 있었다"며 "('왕과 사는 남자')는 설에 생각지도 못하게 많은 분이 봐주셨다, 물론 지금 마음으로는 '암살자(들)' 역시 그랬으면 좋겠다"고 말했다.허 감독은 "추석 때 한국 영화가 오랜만에 여러 작품 개봉하는 걸로 알고 있는데 다양한 상차림처럼 메뉴가 다양할 것 같아서 많은 분이 보러 오시지 않을까 기대하고 있다"고 희망했다.한편, 추석에 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr