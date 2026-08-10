정용화가 김선호의 데이트 현장을 보고 감탄한다./사진제공=SBS

김선호의 첫 데이트 현장이 공개된다./사진제공=SBS

김선호의 첫 데이트 현장이 공개된다.10일 방송되는 SBS '내 남은 연애' 2회에서는 여덟 출연자의 첫 데이트와 이를 계기로 달라지는 관계가 그려진다.1회 말미 공개돼 궁금증을 자아냈던 김선호의 '운명적 인연'이 누구인지 밝혀진다. 언뜻 접점이 없어 보였던 두 사람에게 과거 특별한 인연이 있었다는 사실도 공개된다. 서로에게 큰 위로가 되어줬던 사이였다는 것.두 사람의 이야기를 지켜보던 정용화는 "영화도 이런 영화가 없다. 상상 그 이상"이라고 감탄한다. 예상하지 못했던 두 사람의 인연이 첫 데이트에서 어떤 관계로 이어질지 관심이 쏠린다.다른 출연자들의 첫 데이트도 시작된다. 데이트를 통해 각자의 연애 성향이 조금씩 나타나는 가운데 한도곤은 상대를 배려하는 모습과 적극적인 태도를 보인다.한도곤의 데이트를 지켜본 도겸은 "남자다!"라고 반응한다. 최예나 역시 "센스 미쳤다"라고 감탄하고, MC들은 한도곤에게 '도직남(도곤 직진남)'이라는 별명을 붙인다.첫 데이트 이후 출연자들의 관계에도 변화가 생긴다. 숙소로 돌아온 뒤 서로를 바라보는 감정이 엇갈리면서 미묘한 분위기가 형성된다. 한 출연자는 데이트 이후 달라진 상대의 모습을 지켜보다 "내가 착각했나?"라고 말하며 혼란스러운 마음을 내비친다.김선호의 특별한 인연과 여덟 출연자의 첫 데이트는 10일 오후 10시 방송되는 '내 남은 연애'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr