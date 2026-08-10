이민호, 박해일이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 이민호가 선배 박해일과의 일화를 밝혔다.10일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 진행된 영화 '암살자(들)' 제작보고회에서는 허진호 감독과 유해진 박해일 이민호가 참석했다.이민호는 극 중 저격 사건 현장에 있었던 열정과 패기의 신문사 신입 기자 영일을 연기한다. 그는 "한국에서 존경받는 선배님들이다. 작업하며 느꼈던 건 인격으로부터 시작된 품격이 좋은 배우를 만드는구나 했다. 정말 현장에 가서 감독님도 그렇고 안정감이라는 걸 오랜만에 느끼면서 연기할 수 있었다"고 말문을 열었다.이어 박해일에게 고마웠던 점에 대해서는 "첫 촬영 날 선배님께서 아침부터 와 계신다고 얘길 듣고 분장할 때부터 굉장히 부담스러웠다"라며 "첫 테이크 가는 순간 선배님 목소리를 듣는데 몰입이 확 됐다. 너무 감사드린다, 그 앞에 쪼그려 앉아서 전화 통화 대사를 해주셔서 감동이었다"고 떠올렸다.한편, 추석에 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr