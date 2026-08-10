방송인 이수근이 집에서 가정적인 면모를 보이고 있다. / 사진=박지연 SNS

방송인 이수근이 스윗한 남편 면모를 보였다.아내 박지연 씨는 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "다 먹으면 설거지해주는 남표니"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이수근이 편한 옷차림으로 설거지에 집중하고 있는 모습. 박지연 씨는 "나 밥 차리느라 힘들었다고"라며 이수근이 밥을 차려준 아내를 대신해 설거지에 나섰음을 알려 보는 이들을 흐뭇하게 했다.앞서 박지연 씨는 2011년 둘째 임신 당시 임신중독증으로 인해 신장 기능에 이상이 생기면서 한 차례 신장 이식 수술을 받은 바 있다. 이후 지난해 8월 친오빠로부터 두 번째 신장 이식을 받았다.한편 박지연 씨는 스타일리스트 출신이다. 12살의 나이 차이를 극복하고 2008년 이수근과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 그는 평소 이수근을 위해 수준급 음식 솜씨를 발휘하는 등 내조에 집중하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr