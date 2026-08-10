그룹 세븐틴의 민규, 승관, 디노 / 사진=텐아시아DB

그룹 세븐틴 민규, 승관, 디노가 잇따라 국방의 의무를 이행한다.플레디스 엔터테인먼트는 10일 승관과 디노가 오는 10월 26일 육군 군악병으로 입대한다고 알렸다. 민규는 한 달여 앞선 9월 10일부터 사회복무요원으로 병역 의무를 이행한다.세 사람은 복무 전까지 예정된 스케줄에 참여한다. 별도의 공식 행사도 진행하지 않는다. 소속사 측은 승관과 디노의 입소식과 민규의 대체복무 근무지 방문을 삼가 달라고 당부했다.세븐틴은 현재 멤버들이 차례로 병역 의무를 이행하고 있다. 정한은 지난 6월 소집 해제돼 팀 내 첫 군필자가 됐다. 원우와 호시, 우지는 현재 복무 중이다.에스쿱스는 병역 면제 판정을 받았으며, 중국 국적의 준과 디에잇, 미국 국적의 조슈아는 병역 의무 대상이 아니다. 민규와 승관, 디노까지 복무를 시작하면 병역 의무 대상 멤버 모두가 군 복무를 마쳤거나 이행 중이게 된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr