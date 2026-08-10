가수 겸 배우 엄정화가 손종원 셰프와 미소를 짓고 있다. / 사진=엄정화 SNS

가수 겸 배우 엄정화가 손종원 셰프와 미소를 짓고 있다. / 사진=엄정화 SNS

가수 겸 배우 엄정화가 손종원 셰프 외모에 감탄했다.엄정화는 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "냉장고를 부탁해!"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 엄정화가 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연해 셰프들과 인증샷을 남기고 있는 모습. 특히 엄정화는 손종원 셰프를 향해 "너무 멋지다"라며 실물 후기를 전했다.이에 손종원 셰프는 엄정화의 해당 게시물을 자신의 SNS에 공유하며 피지 국기 이모티콘을 덧붙여 눈길을 끌었다.엄정화는 1969년생으로 올해 58세다. 손종원 셰프는 올해 43세로 두 사람은 15살의 나이 차가 난다.한편 엄정화는 오는 12일 영화 '오케이 마담2'로 관객들과 만날 예정이다. 작품은 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 푸른 바다 한복판에서 벌어진 크루즈 납치 사건에 휘말리며 펼쳐지는 코믹 액션 영화다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr