배우 한소희가 금발 단발로 파격 변신했다./사진=한소희 SNS

배우 한소희가 금발 단발로 파격 변신했다./사진=한소희 SNS

배우 한소희가 금발 단발로 파격 변신했다. 차기작인 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 속 차해인을 연상시키는 비주얼에 팬들의 관심이 쏠렸다.한소희는 9일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 그는 기존의 긴 머리를 짧게 자르고 밝은 금발로 탈색해 확 달라진 분위기를 자아냈다. 앞머리까지 더한 단발 헤어스타일에 짙은 아이 메이크업을 매치해 몽환적이면서도 강렬한 매력을 강조했다.자유분방한 분위기도 눈길을 끌었다. 한소희는 의자에 앉아 양쪽 벽을 향해 다리를 길게 뻗는 독특한 포즈를 취했다. 하늘색 스트라이프 상의에 흰색 하의, 레이스 양말과 운동화를 조합한 스타일링도 선보였다.팬들은 한소희의 차기작 캐릭터인 '차해인'을 떠올렸다. 댓글에는 "차해인이다", "벌써 차해인 모드" 등 반응이 이어졌다. 원작 속 차해인 역시 금발과 흰 피부가 특징인 만큼 한소희의 새로운 스타일과 높은 싱크로율을 보인다는 반응이다.한소희는 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업'에서 차해인 역을 맡는다. '나 혼자만 레벨업'은 최약체 헌터였던 성진우가 특별한 능력을 얻은 뒤 끊임없이 성장해 나가는 과정을 그린 액션 판타지다.성진우 역에는 변우석이 캐스팅됐으며 강유석이 유진호 역으로 합류한다. 한소희에게는 '마이 네임', '경성크리처' 시리즈에 이어 세 번째 넷플릭스 오리지널 드라마다.한소희가 이번 금발 변신과 작품의 연관성을 직접 밝히지는 않았다. 그러나 팬들은 차해인의 비주얼을 미리 엿볼 수 있는 것 아니냐며 기대감을 나타내고 있다.한소희는 다음달 영화 '인턴' 개봉도 앞두고 있다. 2015년 개봉한 동명의 미국 영화를 리메이크한 작품으로, 최민식과 함께 출연한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr