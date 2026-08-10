제니가 자신의 연애관에 대해 이야기했다. / 사진=텐아시아 DB

제니가 동거 관련 질문을 받고 당황했다. / 사진=미국 코스모폴리탄 유튜브 채널

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 연애에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.최근 코스모폴리탄 공식 유튜브 채널에 공개된 영상에서 제니는 편집장 윌라 베넷과 연애를 주제로 다양한 질문을 주고받았다.제니는 독자들의 질문에 솔직하게 답했다. 그는 첫 데이트에서 가장 큰 '레드 플래그(경고 신호)'로 "못생긴 신발"을 꼽았다. 이어 SNS 상태는 업데이트하면서 정작 답장은 늦게 하는 남자에 대해서는 "모든 게 잘못됐다. 우리는 남자로부터 존중과 사랑을 받아야 한다"고 말했다.연락 스타일에 대해서도 언급했다. 윌라가 "먼저 연락을 하는 편이냐"고 묻자 제니는 "나는 먼저 연락을 안 한다. 내가 두 번이나 먼저 연락을 한다는 건 아주 응급 상황이라는 것"이라며 너스레를 떨었다.제니는 연애에서 가장 중요한 것으로 신뢰와 자기 사랑을 강조했다. 질투심으로 고민하는 이들에게 "정말 자신을 사랑하고 스스로를 우선시해야 한다"며 "신뢰는 관계의 중요한 토대"라고 조언했다.인터뷰 도중 다소 짓궂은 질문도 나왔다. 윌라가 "매력적인 동거인과 살아본 적이 있느냐"고 묻자 제니는 당황한 듯한 표정으로 "여기까지만 하자"고 웃었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr