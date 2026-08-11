고영욱이 배우 박하선과 그의 남편 류수영을 SNS에 언급했다./사진=텐아시아DB, 고영욱 SNS

고영욱이 배우 박하선과 그의 남편 류수영을 SNS에 언급했다./사진=고영욱 SNS

고영욱이 배우 박하선과 그의 남편 류수영을 SNS에 언급했다.고영욱은 최근 자신의 계정에 '연예인 재력 실감케 하는 박하선 명품 라인업'이라는 제목의 릴스를 공유했다. 이와 함께 "하선 씨..이런 모습은 예전엔 미처 몰랐네. 어차피 고시생으로선 감당이 안 될 여자였네"라고 적었다.이어 박하선의 남편 류수영까지 거론했다. 고영욱은 "이런 식이라면 앞으로도 계속 명품 사 나를 텐데... 남편 류수영 씨가 닥치는 대로 열심히 일해야겠네... 밑 빠진 독에 물 붓기로 보이지만"이라고 말했다.여기서 그치지 않고 류수영의 영화 데뷔작 '썸머타임'까지 언급했다. 해당 작품에는 룰라 멤버 김지현이 류수영과 함께 출연했다.고영욱은 "버거워지면 김지현 씨... 아직도 30이나 지난 룰라 히트곡들을 우려먹으며 나머지 멤버들과 한물간 90년대 가수들 나오는 싸구려 행사 다니는 거 외엔 집에서 그냥 늙고 있을 텐데 같이 '썸머타임2'라도 찍든지"라며 김지현을 향해 비하성 발언을 이어갔다.고영욱과 박하선은 2011년 방송된 MBC 시트콤 '하이킥! 짧은 다리의 역습'에 함께 출연한 인연이 있다. 당시 고영욱은 극 중 박하선을 좋아하는 고시생 고영욱 역을 맡았다. 이번에 "고시생으로선 감당이 안 될 여자"라고 표현한 것도 당시 자신이 연기했던 캐릭터를 염두에 둔 것으로 추측된다.고영욱은 최근 자신의 계정을 통해 연예계 동료들을 잇달아 언급하며 논란을 빚고 있다. 그는 미성년자를 성폭행하고 강제 추행한 혐의로 2013년 징역 2년 6개월과 전자장치 부착 3년을 선고받았다고 알려졌다. 이후 형기를 마치고 출소했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr