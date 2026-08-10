이관희는 안 따라왔나… ♥유시은, 야구 선수 옆에서 윙크

'솔로지옥' 유시은이 야구에 푹 빠진 근황을 전했다.유시은은 최근 자신의 SNS에 "요즘 핫한 MLB 행사에 다녀왔어요"라며 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 그는 LA 다저스 유니폼을 허리 위로 묶어 크롭톱처럼 연출하고 데님 팬츠를 매치해 캐주얼하면서도 늘씬한 실루엣을 드러냈다.특히 유시은은 이번 행사에서 MC로도 함께했다고 밝혔다. 그는 "오승환 선수, 김병현 선수, 니퍼트 선수도 만나서 너무 반가웠다"며 "아침부터 다 같이 야구 경기를 보면서 즐기는 분위기가 너무 좋았다"고 전했다.이어 "이른 아침부터 라이브 경기를 챙겨보는 MLB 팬분들의 열정에 저도 제대로 감동받아서 결국 MLB에 입덕했다"고 덧붙였다. 행사 기간에만 맛볼 수 있는 야구장 음식까지 즐기며 야구 분위기에 제대로 빠진 모습이다.유시은은 농구선수 이관희와 공개 열애 중인 것으로 알려져 있다. 농구선수 연인을 둔 유시은이 이번에는 야구 행사 MC로 나서며 스포츠와 남다른 인연을 이어가 눈길을 끈다.또한 유시은은 "행사 기간이 8월 8일부터 14일까지라 저도 조만간 친구랑 한 번 더 방문하려고 한다"며 재방문 의사까지 밝혀 새롭게 생긴 '야구 사랑'을 드러냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr