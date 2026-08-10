김대명이 악역 연기로 눈도장을 찍었다./사진제공=KBS

김대명이 악역 연기로 눈도장을 찍었다./사진제공=KBS

김대명이 악역 연기로 눈도장을 찍었다.지난 9일 방송된 KBS2 토일미니시리즈 ‘결혼의 완성’이 모든 사건의 진실이 밝혀지며 권선징악의 결말을 맞았다. 그 중심에 있는 악인 노만희(김대명 역)도 자신의 죗값을 치르게 됐다.김대명은 강태주(남궁민 분)의 아내 고세윤(이설 분)을 납치한 것도 모자라 아무렇지 않게 사람을 죽이는 인면수심의 범죄자 노만희 역을 맡았다. 그동안 다채로운 캐릭터를 보여준 김대명은 ‘미생’과 ‘슬기로운 의사생활’ 속 사람 좋은 미소와 선한 눈빛의 캐릭로 대중에게 각인 돼 있었다. 그런 김대명이 납치범이자 살인마 캐릭터를 맡았다는 소식에 많은 관심이 쏠렸다.베일을 벗은 김대명의 ‘악역’은 충격을 안겼다. 극 초반 납치범 노만희의 정체가 밝혀지기 전에는 화면에 얼굴이 거의 잡히지 않는 상황에서, 오직 목소리로 극의 긴장감을 끌어올렸다. 영화 ‘더 테러 라이브’ 속 테러범 목소리를 연기했던 김대명의 진가가 다시 한번 빛났다.노만희의 정체가 공개되면서 김대명의 악역 존재감은 더욱 돋보였다. 김대명은 겉으로는 평범한 컴퓨터 학원 강사이지만, 잔혹한 살인마인 노만희의 이중적인 면모를 두 얼굴로 그려냈다. 서글서글한 웃음과 서슬 퍼런 광기를 넘나드는 김대명의 집중력은 ‘내 주변에 있을 것 같은 사람이 범죄자일 수도 있다’는 공포를 심어줬다. 김대명은 ‘결혼의 완성’ 노만희 캐릭터를 두고, 이 부분을 가장 신경 써서 연기했다고 밝히기도 했다.김대명은 몸 사리지 않는 에너지도 쏟아냈다. 얼어붙은 저수지 위를 내달리며 이설과 추격전을 벌인 장면, 남궁민과 벌인 목숨을 건 난투극 등의 열연은 보는 이로 하여금 손에 땀을 쥐게 했다. 후반부에는 이 모든 악행의 시작이 아내를 살리려는 노만희의 간절함에서 비롯된 것임이 밝혀져 아이러니한 감정을 안겼다.한편, 김대명은 차기작으로 디즈니플러스 새 시리즈 ‘상남자’ 출연을 확정했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr