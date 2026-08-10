가수 이준과 딘딘이 유선호의 뮤지컬 현장을 찾았다. / 사진=딘딘 SNS

가수 딘딘과 이준이 배우 유선호와 만났다.딘딘은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 '그날들'이라는 해시태그와 유선호의 SNS 계정을 언급한 채 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 딘딘이 이준과 함께 뮤지컬 '그날들'을 관람하기 위해 만난 모습. 특히 두 사람은 유선호가 현재 KBS2 예능 '1박 2일'에서 하차한 상태임에도 그의 뮤지컬 데뷔 현장을 찾아 의리를 과시했다.유선호는 2022년 12월 새 멤버로 '1박 2일'에 합류했다. 그는 지난 5월 31일 방송을 끝으로 하차, 3년 6개월의 여정을 마무리했다.한편 유선호의 뮤지컬 데뷔작 '그날들'은 가수 고(故) 김광석의 음악을 활용한 주크박스 뮤지컬이다. 청와대 경호실을 무대로 하며, 1992년과 현재를 오가며 벌어지는 미스터리한 사건을 다룬다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr