아옳이, 본인을 ‘주책돌싱’이라고…한의사랑 동방명주 데이트

유튜버 아옳이(김민영)가 남자친구인 한의사 김형배와 중국 상하이에서 로맨틱한 여행을 즐겼다.아옳이는 최근 자신의 SNS를 통해 중국 상하이 여행 중 촬영한 여러 장의 사진과 영상을 공개했다.사진 속 아옳이는 상하이의 화려한 야경이 한눈에 내려다보이는 곳에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 특히 창밖으로 상하이의 랜드마크인 동방명주가 선명하게 보이는 가운데 테이블에는 칵테일과 와인잔이 놓여 있어 낭만적인 분위기를 더했다.아옳이의 데이트룩도 눈길을 끌었다. 블랙 컬러의 민소매 의상을 선택해 단정하면서도 여성스러운 분위기를 연출했다. 긴 생머리와 은은한 메이크업까지 더해 화려한 상하이의 야경 속에서도 돋보이는 비주얼을 자랑했다.현재 공개 열애 중인 만큼 남자친구와 함께하는 여행의 행복한 분위기도 고스란히 전해졌다. 앞서 아옳이는 호텔 수영장에서 김형배와 서로를 끌어안는 영상을 공개하며 자신을 "주책돌싱"이라고 유쾌하게 표현하기도 했다. 이번에는 동방명주를 바라보며 술잔을 기울이는 여유로운 데이트까지 공개하며 달달한 여행을 이어갔다.한편 아옳이는 2018년 카레이서 출신 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 이후 한의사 김형배와 공개 열애 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr