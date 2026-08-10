이주연이 이무진을 짝사랑하는 장서현 역을 맡았다. / 사진='사랑이 온다' 방송 화면 캡쳐

이주연이 이무진을 짝사랑하는 장서현 역을 맡았다. / 사진='사랑이 온다' 방송 화면 캡쳐

배우 이주연이 ‘사랑이 온다’에서 23년째 김무진을 짝사랑하는 장서현의 감정을 그려냈다.지난 8일과 9일 방송된 KBS 드라마 ‘사랑이 온다’ 5, 6회에서는 장서현이 김무진(하석진 분)과 한규림(안희연 분)의 재회 소식을 접한 뒤 복잡한 마음을 나타내는 모습이 담겼다.장서현은 김무진이 ‘커플 출입 금지’ 문구 옆에 ‘부부 출입 금지’를 붙이는 모습을 보고 그의 상태가 평소와 다르다는 사실을 알아챘다. 김무진이 왜 왔냐고 묻자 “꼭 일이 있어야 와?”라고 답하면서도 그의 어두운 표정을 살폈다.이어 김무진과 한규림이 8년 만에 다시 만났다는 사실을 알게 되자 장서현의 표정도 달라졌다. 그는 “다시 시작하고 싶대?”라고 물으며 불안해했지만, 한규림에게 8살 아들이 있다는 이야기를 듣자 곧바로 “양다리였나?”라며 놀랐다.오랫동안 이어진 짝사랑에 지친 마음도 나타났다. 장서현은 “나 이민 가버릴까”라고 말하다가도 곧 “누구 좋으라고”라며 마음을 바꿨다. 결국 술을 마신 뒤 참아왔던 감정을 털어놓으며 눈물을 보였다.엄마 고윤희(윤유선 분)가 “무진이 같은 놈은 니가 차버려”라고 하자 장서현은 “그게 쉬우면 23년째 이러고 있지도 않았지”라고 답했다. 김무진을 포기하지도, 쉽게 마음을 접지도 못하는 장서현의 상황이 그대로 보여지는 대목이었다.방송 이후 온라인에서는 장서현의 짝사랑을 두고 다양한 반응이 나왔다. 시청자들은 “짝사랑 감정선을 잘 살린다”, “소식 하나하나에 반응하는 게 귀엽다”, “23년 짝사랑이 짠하다” 등의 의견을 남겼다.‘사랑이 온다’는 매주 토, 일요일 오후 8시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr