박은빈과 양세종이 서로의 마음을 확인했다. / 사진='오싹한 연애' 방송 화면 캡쳐

박은빈과 양세종이 서로의 마음을 확인했다. / 사진='오싹한 연애' 방송 화면 캡쳐

배우 박은빈과 양세종이 ‘오싹한 연애’에서 위장 연인 관계를 끝내고 서로의 마음을 확인했다.지난 9일 방송된 tvN 드라마 ‘오싹한 연애’ 8회에서는 천여리(박은빈 분)와 마강욱(양세종 분)이 약혼을 준비하는 과정에서 진심을 확인하는 모습이 담겼다.10일 닐슨코리아에 따르면 방송은 전국 평균 6.2%, 최고 6.5%, 수도권 평균 6.2%, 최고 6.7%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 전국과 수도권 기준 8회 연속 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위에 올랐다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률 역시 전국과 수도권에서 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위를 기록했다.천여리는 자신을 미행한 사촌 동생 천하리(조혜주 분)로 인해 다시 구설에 올랐다. 이에 할머니 백경자(예수정 분)는 마강욱과 서둘러 약혼식을 올리라고 제안했다. 상황을 수습하기 어려워진 천여리는 마강욱에게 약혼식까지 해야 할 것 같다고 말했다.천여리는 마강욱이 정식 약혼을 부담스러워할 것으로 생각했지만 예상은 빗나갔다. 마강욱은 천여리뿐 아니라 그가 지키고 싶은 것들까지 함께 지키겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “여리 씨 좋아하는 거 진심이니까”라며 자신의 마음을 직접 전했다.두 사람은 양가 어른들의 허락을 받고 상견례까지 마친 뒤 약혼 준비에 들어갔다. 마강욱은 그동안 천여리와 단둘이 식사한 적이 없었다는 사실을 떠올리고 함께 밥을 먹자고 제안했다. 이어 천여리와 손이 닿지 않도록 반지를 끼워주는 연습까지 하며 프러포즈를 준비했다.그러나 프러포즈는 예상과 다르게 흘러갔다. 긴장한 마강욱이 반지 케이스 대신 수지침 통을 천여리에게 내민 것. 반지를 기대했던 천여리는 민망한 상황에 자리를 떠났고, 뒤늦게 실수를 알아챈 마강욱은 당황했다.약혼식 당일에는 또 다른 변수가 생겼다. 과거 요트 사고로 악몽을 겪어온 천여리는 마강욱과 갑자기 연락이 닿지 않자 불안해했다. 약혼식장에 나타난 강민환(옹성우 분)은 천여리가 과거 파혼당했던 일을 꺼내며 마강욱 역시 약혼식에 나타나지 않을 것이라고 말했다.천여리는 강민환을 뒤로하고 마강욱을 찾아 나섰고, 뒤늦게 약혼식장에 도착한 그를 보자 눈물을 보였다. 천여리는 귀신이나 저주로 다시 파혼을 당하는 것보다 마강욱을 더 이상 보지 못할까 봐 두려웠다고 털어놨다.마강욱이 곁을 떠나지 않겠다고 말하자 천여리는 직접 반지를 내밀며 “나랑 약혼해줄래요?”라고 물었다. 마강욱은 입맞춤으로 답했고, 두 사람은 서로의 마음을 확인했다.방송에서는 마강욱에게 심장을 이식해준 사람이 강민환의 동생이자 천여리의 친구인 강지환(김민철 분)이라는 사실도 밝혀졌다. 천여리의 삶을 바꾼 보트 사고와 강지환의 죽음 사이에 어떤 관계가 있는지도 향후 전개의 주요 변수로 남았다.‘오싹한 연애’는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr