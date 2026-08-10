'여은파' 한혜진, 화사가 뭉쳤다./사진=텐아시아DB

'여은파' 한혜진, 화사가 뭉쳤다./사진=텐아시아DB

가수 화사가 결혼 후 로망을 고백했다.지난 9일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 한혜진, 화사가 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 두 사람은 과거 MBC '나 혼자 산다' 스핀오프 '여은파'(여자들의 은밀한 파티) 멤버로 함께했다. 여은파 세 멤버 중 박나래는 빠졌다.이날 한혜진이 화사에게 "넌 아직 결혼에 대한 로망이 있냐. 결혼에 열려 있다고 했었잖아"라고 물었고, 화사는 "언니는 로망이 있어요?"라고 되물었다. 한혜진이 "결혼해서 같이 목욕하는 거?"라고 하자 화사는 "그건 제 거잖아요"라고 답했다.화사는 결혼 로망으로 "남편과 매일 목욕을 함께 하고 싶다"고 밝혔는데, 한혜진은 "목욕을 같이 왜 해? 혼자 하는 것도 힘들어 죽겠는데"라며 질색했다. 이에 화사는 "언니 탈룰라"라며 "저희 엄마, 아빠는 같이 했어요. 엄마, 아빠한테 다 이를 거예요"라고 해 한혜진을 당황하게 했다. 결국 한혜진은 "목욕은 함께 해야 즐겁다"고 말을 바꾸며 "욕조도 크게 다시 공사해야겠다"고 너스레를 떨었다.화사는 젠슨황의 최애 한국가수로 언급된 것도 이야기 나눴다. 화사는 "1등 했을 때보다 더 문자를 많이 받았다. 축하한다더라”고 회상하며 “잘 모르는 분이다. 나는 주식도 모르고 해서. 경제에 무지하다”고 말했다.이어 화사는 "편지를 써서 앨범이랑 같이 선물로 드렸다. 편지에 솔직하게 썼다. 몰랐지만 저를 사랑해주시는 한 분이라는 거 자체가 너무 행복하다고마음을 전했다”고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr