홍석천이 딸의 결혼 소식을 알렸다. / 사진=텐아시아 DB

홍석천이 입양 당시 심경을 털어놨다. / 사진='피식대학' 유튜브 영상 캡처

방송인 홍석천이 자녀들을 입양할 당시의 심정을 떠올리며 딸의 결혼 소식을 전했다.지난 9일 유튜브 채널 '피식대학'에는 '홍석천에게 오디세이 아이맥스 명당 자리에 대해 묻다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 홍석천은 게스트로 출연해 MC 이용주, 정재형, 김민수와 다양한 이야기를 나눴다.이용주는 홍석천의 딸이 결혼한다는 소식을 언급하며 자녀들에 대한 이야기를 꺼냈다. 홍석천은 과거 이혼한 친누나의 아들과 딸을 입양해 아빠로서 두 자녀를 키워오고 있다. 그는 입양 당시를 회상하며 "아이들에게 아빠가 필요하다고 생각했다. 내가 진짜는 아니더라도 정말 좋은 아빠가 되어주고 싶었다"며 "누나와 상의를 했고, 누나는 엄청 고마워했다"고 말했다.그러면서 자녀들이 자신을 낯설게 느꼈을 것이라고 털어놨다. 그는 "아이들은 많이 혼란스러웠을 거다. 원래 삼촌이었던 사람이 아빠가 되는 거니까"라며 "그래서 내가 '너희들 삼촌이 돈 많은 거 알고 있지? 좋은 아파트에 좋은 차도 있고, 내가 죽으면 다 너희 거야'라고 말했다"고 너스레를 떨었다. 이어 "농담이고 아이들이 진짜 행복해했다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.결혼을 앞둔 딸의 상견례를 마친 근황도 전했다. 그는 "상견례 때 너무 긴장되더라. 사돈 어르신들은 날 항상 TV에서 보셨을 거고 나에 대한 이미지도 있으실 거 아니냐"고 당시 심경을 털어놨다.이어 홍석천은 "처가가 '톱게이의 사돈'이 되는 게 진짜 죄송스러웠다"고 솔직하게 고백했다. 그러나 걱정과 달리 사돈은 그를 반갑게 맞았다고. 그는 "진짜 좋으신 분들이더라. 사돈어른이 '남자 셋 여자 셋'부터 내 엄청난 팬이더라"고 밝혀 훈훈함을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr