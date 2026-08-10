'그대에게 드림' 9화 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'그대에게 드림' 9화 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'그대에게 드림' 이혜리가 전 남자친구 이주안과 마주한다.ENA 월화드라마 '그대에게 드림'은 9회 방송을 앞둔 10일 주이재(이혜리 분), 금성무(이주안 분)와 마주한 우수빈(황인엽 분)의 모습을 공개했다. 비밀 연애를 시작한 우수빈과 주이재 앞에 주이재의 전 남자친구 금성무가 나타나면서 세 사람의 관계에도 변화가 생길 예정이다.공개된 사진에는 가까이 붙어 서로를 살피는 주이재와 금성무, 이를 지켜보는 우수빈의 모습이 담겼다. 특히 주이재를 향한 금성무의 다정한 눈빛에 우수빈은 못마땅한 표정을 짓고 있다.지난 8회에서는 '경성연가' 촬영장에서 떨어지는 간판에 다칠 뻔한 주이재를 금성무가 구했다. 두 사람을 지켜보던 우수빈은 주이재가 대학 시절 만났던 전 남자친구가 금성무라는 사실을 눈치챈 듯 불편한 기색을 보였다.특히 9회 예고에서는 금성무가 주이재에게 "10년 전이든 지금이든 네가 그때처럼 좋다. 아직도 첫사랑 안 끝난 거야?"라고 고백하는 모습이 담겼다. 이제 막 연애를 시작한 우수빈과 주이재 사이에 금성무의 고백이 어떤 변화를 가져올지 주목된다.제작진은 "주이재의 전 남자친구 금성무를 견제하고 질투하는 우수빈과 두 남자의 불꽃 튀는 신경전의 이유가 된 주이재, 두 사람의 달콤한 비밀 연애가 유쾌하고 설레게 그려질 것"이라며 "우수빈과 주이재의 관계에 금성무가 어떤 영향을 끼칠지 기대해 달라"고 밝혔다.'그대에게 드림' 9회는 10일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr