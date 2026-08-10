전현무가 과거 연인의 집착으로 친구들과 연락까지 끊겼던 경험을 고백했다./사진=텐아시아DB

전현무가 과거 연인의 집착으로 친구들과 연락까지 끊겼던 경험을 고백했다./사진=MBN·SBS Plus 방송 화면 캡처

전현무가 과거 연인의 집착으로 친구들과 연락까지 끊겼던 경험을 고백했다.지난 9일 방송된 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'(이하 '내사패') 5회에서는 '연애의 발견'을 주제로 사랑을 빌미로 상대를 통제하는 가스라이팅 범죄를 조명했다. 이날 강호순, 오원춘, 김길태 등 강력범죄 피의자들을 직접 면담한 김미영 진술 분석가가 출연해 범죄 심리를 분석했다.첫 번째 에피소드 '사랑의 증명법'에서는 크로스핏 동호회에서 만나 연인이 된 커플의 사연이 소개됐다. '하루에 뽀뽀 10번 하기', '어떤 부탁이든 들어주기' 등 연애 초반 약속은 시간이 지나면서 집착과 통제로 변했다.여자친구는 남자친구가 친구들과 관계를 끊도록 하고, 외출할 때마다 위치와 행동을 확인했다. 사소한 실수에도 죄책감을 느끼게 하면서 남자친구를 심리적으로 지배했다. 주변과 점차 단절된 남성은 학대와 폭력을 당하면서도 "내가 더 잘하면 된다"며 자신을 탓했다.사연을 접한 전현무는 "내가 그런 남자였다"며 자신의 과거 연애 경험을 꺼냈다. 그는 "어디를 가든 영상 통화를 해야 했고 친구들과 만나도 일일이 확인시켜야 했다"며 "그러다 친구들과 연락까지 끊겼다. 헤어지고 나서 가장 많이 들었던 말이 '현무야 웰컴백'이었다"고 밝혔다.이어 "처음부터 저렇지 않다. 규칙이 하나씩 생기고 하나씩 들어주다 보면 어느 순간 저렇게 된다"며 당시 상황에 공감했다. 그러면서 "유경험자로서 말씀드리는데 저건 사랑이 아니다"라고 강조했다.사연 속 남성은 지속적인 폭행과 심리적 지배를 겪으며 체중이 55kg까지 줄었고 결국 목숨을 잃었다. 현장에서는 야구방망이와 철제 커튼봉, 가위 등이 발견됐다.여자친구는 남자친구의 사망 원인을 독특한 성적 취향에 따른 사고로 위장하려 했지만, 남자친구가 남긴 기록을 통해 범행 정황이 밝혀졌다.김미영 진술 분석가는 "가스라이팅은 상대가 자신의 판단을 믿지 못하게 만들고 결국 가해자에게 의존하게 만드는 심리 지배 전략"이라고 설명했다. 이어 죄책감과 관계 단절에 대한 두려움이 피해자를 더욱 강한 통제에 놓이게 한다고 짚었다. 방송 말미 출연진은 "사랑이라는 감정을 이용하는 것이 가장 비열하고 잔인한 범죄인 것 같다"며 씁쓸함을 표했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr