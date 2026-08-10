가수 에반의 미니 1집 'DEATH OF ME' 컴백 이미지. / 사진제공=빌리프랩

가수 에반(EVAN)이 데뷔 약 2개월 만에 첫 미니앨범을 선보인다.에반은 오는 9월 7일 미니 1집 'DEATH OF ME'(데스 오브 미)를 발매한다. 지난 6월 데뷔 싱글 'RIDE OR DIE'(라이드 오어 다이)를 발표한 이후 처음 내놓는 앨범이다.'DEATH OF ME'는 여러 갈래로 얽힌 감정 속에서 주도권을 되찾고 앞으로 나아가는 과정을 담는다. 에반은 데뷔 싱글에 이어 이번에도 앨범 전반의 프로듀싱에 참여했다.앞서 에반은 'RIDE OR DIE'에서 작사와 작곡, 프로듀싱에 직접 참여했다. 타이틀곡 'Ride or Die'는 발매 후 9개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 올랐으며 중국 텐센트뮤직 주간 한국 차트에서도 정상을 차지했다.새 앨범 발매에 앞서 해외 일정도 이어간다. 에반은 오는 14일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 그래미 뮤지엄의 'Spotlight' 프로그램에 출연한 뒤 16일 'KCON LA 2026' 무대에 오른다. 이어 23일 중화권 시상식 '2026 TIMA', 27일 '2026 케이 월드 드림 어워즈'에 참석한다.에반은 앨범 발매 당일인 9월 7일 오후 7시 서울 경희대학교 평화의전당에서 'EVAN Debut Showcase 'DEATH OF ME''를 열고 팬들과 만난다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr