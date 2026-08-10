‘솔로지옥4’ 이시안, 난닝구 패션도 멋스럽게…서촌의 패셔니스타

'솔로지옥4' 이시안이 청순하면서도 시크한 일상 패션을 선보였다.이시안은 9일 자신의 SNS에 "으아니~~~~ 서촌이 이렇게 볼 게 많고 살 것도 많았다니"라는 글과 함께 서촌 나들이 중 찍은 사진을 공개했다.사진 속 이시안은 화이트 민소매 톱에 같은 색상의 팬츠를 매치해 깔끔한 올화이트 스타일링을 완성했다. 몸에 밀착되는 민소매 디자인이 군살 없이 늘씬한 보디라인을 드러냈으며, 깊게 파인 라운드 네크라인과 얇은 어깨끈이 시원한 여름 분위기를 더했다.여기에 블랙 벨트와 커다란 블랙 숄더백으로 포인트를 줬다. 화이트와 블랙만 활용한 단순한 조합임에도 모델다운 비율과 긴 생머리가 어우러지며 세련된 분위기를 자아냈다. 화려하게 꾸미지 않은 메이크업 역시 이시안 특유의 청순한 비주얼을 더욱 돋보이게 했다.특히 이시안은 한 손으로 머리카락을 쓸어 넘기며 카메라를 바라보는 자연스러운 포즈로 화보 같은 순간을 완성했다. 서촌 거리를 배경으로 한 평범한 일상 사진에서도 남다른 존재감을 드러냈다.이시안은 지난해 공개된 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥4'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 모델과 인플루언서로 활발하게 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr