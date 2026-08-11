강소라가 신인 시절 겪었던 연예인병을 고백했다. / 사진='소라의 솔플레이' 유튜브 캡쳐

강소라가 신인 시절 겪었던 연예인병을 고백했다. / 사진='소라의 솔플레이' 유튜브 캡쳐

배우 강소라가 신인 시절 연예인병을 겪었다고 털어놨다.지난 10일 강소라의 유튜브 채널에는 '강소라 연예인평 퇴치썰'이라는 제목의 쇼츠가 게재됐다. 강소라는 자신이 겪었던 연예인병 일화를 공개했다.강소라는 "20살 때 연출하고 싶었는데 연출 전에 연기를 경험하고 싶어서 배우가 됐다"고 말했다. 그는 "배우로서 무명 기간이 길지 않았다"며 "연예인병이 남들보다 빨리 왔다가 빨리 갔다"고 털어놨다.강소라는 사람들이 자신을 알아볼까 봐 한여름에도 모자와 마스크를 쓰고 다녔으며, 풀 메이크업 상태가 아니면 사진 촬영을 일절 거부했다고 고백했다. 하지만 강소라는 "평생 숨어 살 게 아니고, 사생활의 자유를 누리려면 연예인이라는 자의식을 사생활에서는 최대한 버려야겠다고 생각했다"며 연예인병이 빨리 지나간 이유를 설명했다.강소라는 팬들과 흔쾌히 셀카를 찍어주곤 했으나, 정작 온라인에 올라온 사진을 보면 본인만 보정하고 올리는 사람들이 있었다고 말했다. 게시물 댓글에 "강소라 별거 아니네"라는 반응이 달리는 것을 보고 상처를 입기도 했다고 언급했다. 이후 강소라는 사진 촬영을 요청하는 팬들에게 "올릴 거면 나도 같이 예쁘게 보정해달라"고 부탁한다고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr