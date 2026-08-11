그룹 튜이드 / 사진 제공=ABD

그룹 튜이드(TUIDE)가 데뷔 앨범의 첫 콘셉트 포토와 필름을 공개했다.튜이드는 지난 10일 공식 SNS를 통해 미니 1집 'TUNE & PLAY'의 'WE TUNE' 버전 포토와 필름을 선보였다. 태국에서 촬영된 이번 콘텐츠는 울창한 숲과 햇살이 드는 자연을 배경으로 일곱 멤버의 자유로운 모습을 담았다.함께 공개된 세 편의 유닛 필름에서는 멤버들이 숲길을 뛰거나 출렁다리를 건너고 물장난을 하는 등 자연 속에서 시간을 보내는 모습이 이어진다. 별도의 복잡한 서사를 내세우기보다는 멤버들 사이의 자연스러운 호흡과 밝은 분위기를 보여주는 데 초점을 맞췄다.데뷔 전 공개한 음악 콘텐츠도 관심을 받고 있다. 수록곡 'GRLS'의 음원과 퍼포먼스를 담은 'Meet my GRLS, TUIDE'는 공개 약 이틀 만에 유튜브 조회수 400만 회를 넘어섰다. 한국 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트에서는 3위에 올랐다.튜이드는 하이브의 신규 레이블 ABD가 처음 선보이는 걸그룹이다. 데뷔 미니앨범 'TUNE & PLAY'는 오는 24일 오후 6시 발매되며, 타이틀곡은 'SUN KISS'다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr