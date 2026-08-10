이윤진, 이소을 모녀가 2PM 콘서트를 인증하고 있다. / 사진=소을 양, 이윤진 각 SNS

배우 이범수의 딸이 흥이 가득한 면모를 연일 보여주고 있다.전처 이윤진은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진과 영상을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이윤진이 딸 소을 양을 데리고 그룹 2PM 콘서트 현장을 찾은 모습. 특히 그는 리더 준케이와 인연이 있는지, 준케이의 SNS 계정만 태그하는가 하면 대기실에서도 다른 멤버들을 제외한 준케이와 인증샷을 남겨 눈길을 끌었다.콘서트가 끝난 후 바깥으로 나온 두 모녀는 여운이 가시지 않았는지 포스 가득한 포즈를 취하기도 했다.앞서 모녀는 최근 한 행사에 참석해 노래에 맞춰 춤을 추는 순간을 공유한 바 있다. 현재 중학교 3학년에 2학기 학급 부회장으로 임명된 소을 양은 당시 블랙 롱 재킷에 구두를 착용해 성숙한 비주얼을 뽐냈다.한편 이윤진은 영어 제자로 만난 이범수와 2010년 5월 결혼해 슬하에 딸과 아들을 낳았다. 이후 2024년 3월 파경 소식을 전했고, 지난 2월 손편지를 통해 "합의 이혼했다"며 약 2년 만에 이혼 소송이 마무리됐음을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr