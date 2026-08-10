그룹 다이아 출신 기희현이 포즈를 취하고 있다. / 사진=기희현 SNS

사진=기희현 SNS

그룹 다이아 출신 기희현이 아이돌 활동에 대한 솔직한 심경을 전했다.기희현은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.한 누리꾼은 기희현에게 "가수나 배우로 전향할 계획은 없냐"고 물었다. 이에 기희현은 "배우는 내가 할 수 있는 일이나, 들어오는 일들을 감사하게도 꼼꼼히 살펴보고 있다"고 답했다.다만 가수 활동에 대해서는 확고한 신념을 전했다. 그는 "가수로 7년이라는 시간을 최선을 다해, 좋은 멤버들과 해왔다"며 "미련이 없을 정도로 힘을 다 쏟아 부었다"고 말했다.이어 그는 "TV를 보기 시작했을 때부터 아이돌을 꿈꿨다"면서 "쏟아부을 수 있었던 것과 미련이 없음에 감사하고 있다"고 덧붙였다.기희현은 2015년 그룹 다이아 리더로 데뷔해 올해 10주년을 맞았다. 그는 다음해 Mnet '프로듀스 101'에 출연했으나 최종 11인에 선정되지 못했다. 팀이 2022년 해체된 후 기희현은 배우로 전향했다.한편 기희현은 현재 인플루언서로 활동 중이다. 모델 이상윤과 공개 연애 중이며, 이상윤은 채널A '하트페어링'에서 메기남으로 등장한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr