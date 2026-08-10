그룹 빅뱅 / 사진 제공=YG엔터테인먼트

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 데뷔 20주년을 맞아 4년여 만에 신곡을 발표한다.YG엔터테인먼트는 10일 공식 블로그를 통해 빅뱅의 새 디지털 싱글 'BiiiG' 타이틀 포스터를 공개했다. 신곡은 빅뱅의 데뷔 20주년 당일인 오는 19일 오후 6시에 발매된다.공개된 포스터에는 어두운 배경을 가르는 파랑, 빨강, 노랑 세 가지 빛과 멤버들의 실루엣이 담겼다. 이번 포스터를 통해 처음 공개된 곡명 'BiiiG'은 'BIG'을 변형한 제목으로 팀명 BIGBANG을 연상시킨다.'BiiiG'은 빅뱅이 2022년 4월 발표한 디지털 싱글 '봄여름가을겨울 (Still Life)' 이후 약 4년 4개월 만에 선보이는 신곡이다. '봄여름가을겨울'은 별도의 음악방송 활동 없이 국내외 음원 차트에서 좋은 성적을 거뒀으며, 제37회 골든디스크 어워즈에서 디지털 음원 부문 본상을 받았다.신곡 발표 이틀 뒤에는 데뷔 20주년 월드투어에 나선다. 빅뱅은 오는 21일 고양을 시작으로 'BIGBANG 2026~2027 WORLD TOUR 'XX : COSMOS''를 개최한다. 현재까지 북미와 유럽, 오세아니아, 아시아 등 19개 도시에서 총 33회 공연이 예정돼 있으며 추가 개최 지역은 추후 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr