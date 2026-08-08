사진 = 진세연 인스타그램

사진 = 진세연 인스타그램

사진 = 진세연 인스타그램

사진 = 진세연 인스타그램

배우 진세연이 청량한 바다를 배경으로 우아한 매력을 드러내며 시선을 사로잡았다.진세연은 최근 자신의 인스타그램에 "제주"라는 멘트와 함께 사진을 올렸다.공개된 사진 속 진세연은 화이트 민소매 블라우스에 블랙 하의를 매치한 차림으로 에메랄드빛 바다와 넓게 펼쳐진 해변을 배경으로 환한 미소를 짓고 있다. 선글라스를 머리 위에 올린 자연스러운 스타일링과 맑은 하늘, 푸른 바다가 어우러지며 청량한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 진세연은 식물이 놓인 실내 공간에 앉아 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 화이트 의상과 웨이브 헤어, 심플한 액세서리가 조화를 이루며 단정한 비주얼을 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 진세연은 클래식한 장식이 더해진 전시 공간에서 같은 의상을 입고 걸음을 옮기며 뒤를 돌아보고 있다. 화려한 배경과 자연스러운 포즈가 어우러져 한 장의 화보 같은 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 진세연은 대형 달 모양이 연출된 전시 공간 앞에서 양팔을 활짝 펼친 포즈를 취하고 있다. 블루 컬러 가방을 메고 검은 스타킹과 슈즈를 매치한 스타일링이 어우러지며 감각적인 여행 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 진세연은 KBS2TV 주말 드라마 '사랑을 처방해드립니다'로 박기웅와 호흡을 맞췄으며 최근 소속사와 전속계약을 종료했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr