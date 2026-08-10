기희현과 이상윤이 알콩달콩한 모습을 보이고 있다. / 사진=기희현 SNS

사진=기희현 SNS

그룹 다이아 출신 기희현과 모델 이상윤이 귀여운 호흡을 보였다.기희현은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.한 누리꾼은 기희현에게 "남자 볼 때 가장 중요한 세 가지는?"이라는 질문을 했다. 그러자 기희현은 "떨어져 있어도 걱정 안 시키고, 같이 있으면 편안해야 한다"고 했다. 또 "내가 부족한 부분을 가지고 있어야 한다"고 말했다.이에 모델 이상윤이 등장해 "나잖아"라는 댓글을 달아 눈길을 끌었다.두 사람은 현재 공개 연애 중이다. 기희현이 지난 6월 자신의 SNS에 이상윤과 함께 오사카 길거리를 거닐고 있는 CCTV 영상을 업로드하면서 열애 중인 사실을 밝혔다.한편 기희현은 2015년 그룹 다이아로 데뷔했으며 다음해 Mnet '프로듀스 101'에 출연했다. 이후 배우로 전향하며 다양한 영화와 드라마에 출연했으며, 현재는 인플루언서로 활동 중이다. 이상윤은 채널A '하트페어링'에서 메기남으로 등장한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr