김나영이 남편 마이큐에게 고마움을 전했다. / 사진='노필터티비' 유튜브 캡쳐

김나영이 남편 마이큐에게 고마움을 전했다. / 사진='노필터티비' 유튜브 캡쳐

방송인 김나영이 남편 마이큐를 향한 깊은 신뢰와 애정을 보여줬다.지난 9일 김나영의 유튜브 채널에는 김나영 가족이 프랑스 비아리츠에서 여름휴가를 보내는 모습이 담긴 영상이 개재됐다. 김나영은 여행의 막바지에서 마이큐와 대화를 나누며 이번 여정의 소회를 밝혔다.김나영은 여행 마무리를 앞두고 마이큐에게 고마움을 전했다. 그는 "이번 여행도 아주 좋은 파트너였다"며 "짐도 무거운데 다 들어주고 그 폭염 속에서도 짜증 한 번 내지 않고 아이들을 정말 잘 챙겨줬다. 최고였다"고 말했다.김나영은 "아이들이 좀 더 크면 이렇게 자유롭게 여행하지 못할 것 같아서 지금 부지런히 여행해야 되는 것 같다"고 언급했다. 김나영은 두 아들의 성장을 느꼈다고 털어놨다. 그는 "이제 애들 나름대로 여행하는 법을 터득한 것 같다"고 밝혔다. 마이큐는 "아이들이 정말 열심히 노는데 한국 저녁 시간 보다 밥을 늦게 먹는다. 그러니까 배가 고파서 평소에 안 먹은 모든 걸 먹기 시작하더라"고 설명했다.김나영과 마이큐는 카메라를 향해 하트를 그려 보였다. 여행 마지막까지 서로를 응원하는 모습이 훈훈함을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr