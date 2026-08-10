천하의 서장훈도 고분고분하네…이효리 앞에서 앙증맞은 춤사위

방송인 서장훈이 이효리 앞에서 의외의 '순한 맛' 매력을 드러냈다.최근 JTBC 예능 '연애전쟁'에서 MC로 호흡을 맞추고 있는 이효리와 서장훈은 함께 댄스 챌린지 촬영에 나섰다.공개된 영상 속 이효리는 음악에 맞춰 신나게 몸을 움직이며 특유의 여유 넘치는 춤선을 보여줬다. 그 뒤를 따라 등장한 서장훈 역시 이효리의 동작에 맞춰 춤을 추며 챌린지에 동참했다.무엇보다 웃음을 자아낸 건 두 사람의 상반된 분위기였다. 평소 여러 예능 프로그램에서 냉철한 판단과 거침없는 직언으로 '팩트 폭격기' 이미지를 구축해온 서장훈이지만, 이날만큼은 이효리의 리드에 얌전히 몸을 맡긴 모습.큰 체구로 이효리의 춤을 차근차근 따라 하는 모습과 환하게 터진 웃음까지 더해지면서 평소의 시크한 이미지와는 또 다른 반전 매력이 돋보였다.특히 이효리 역시 서장훈의 모습이 재미있는 듯 연신 밝은 표정을 지었다.카리스마로는 누구에게도 밀리지 않는 두 사람이지만 댄스 챌린지에서는 자연스럽게 이효리가 선두에 서고 서장훈이 따라가는 구도가 완성돼 웃음을 더했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr