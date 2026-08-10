사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 송지효가 '집게핀'을 벗어던지고 확 달라진 스타일로 등장했다.9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 홍진호와 김지유가 게스트로 출연한 가운데 종로 곳곳을 무대로 레이스를 펼쳤다.이날 오프닝부터 송지효의 스타일링이 멤버들의 시선을 사로잡았다. 평소 편안하고 자연스러운 패션을 즐겨온 송지효는 어깨가 드러나는 오프숄더 상의를 입고 등장했다. 헤어스타일 역시 평소와 다른 분위기로 변화를 줬다.송지효를 발견한 유재석은 "지효 오늘!"이라며 달라진 모습에 놀라움을 감추지 못했다. 하하는 송지효의 머리를 살펴보며 "여신이냐 뭐냐. 집게핀 어디 갔냐"고 물었다. 양세찬도 "그놈의 집게핀"이라고 거들어 웃음을 자아냈다.지예은은 한껏 꾸민 송지효를 향해 "거의 시상식 오셨다"고 감탄했다. 이에 송지효는 "더워서"라며 과감해진 패션의 이유를 간단하게 설명했다. 김종국은 "어깨가 많이 동글동글해졌다"며 이전과 다른 스타일에 관심을 보였다.유재석 역시 "지효의 생 어깨를 오랜만에 보네"라며 송지효의 오프숄더 패션을 언급했다. 그러면서 과거 송지효가 크롭티를 입었던 모습을 떠올리며 "예전에는 생배더니 모 아니면 도다"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.송지효의 '집게핀 사랑'은 앞서 그의 유튜브 콘텐츠를 통해서도 화제가 된 바 있다. 오랫동안 함께한 헤어·메이크업·스타일리스트들은 편안한 스타일을 선호하는 송지효에게 "그놈의 집게핀 제발 불태워라", "일하러 갈 때는 예쁘게 하고 가자"며 장난 섞인 불만을 드러냈다.스타일리스트의 노력에도 송지효는 편하다는 이유로 집게핀을 고수했고, 이후 여러 콘텐츠에서도 비슷한 스타일을 선보였다. 이를 두고 일부 팬들 사이에서는 방송에 나서는 만큼 스타일링에 조금 더 신경 써줬으면 좋겠다는 의견이 나오기도 했다.그런 가운데 이날 송지효는 익숙했던 집게핀 대신 힘을 준 헤어스타일에 오프숄더 패션까지 선보이며 분위기를 완전히 바꿨다. 멤버들도 등장과 동시에 변화를 알아차리며 뜨거운 반응을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr