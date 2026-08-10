사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 엄정화가 후배들과 세대 차이를 언급했다.9일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 가수 겸 배우 엄정화와 최수영이 게스트로 출연했다.이날 엄정화의 등장에 셰프들은 뜨거운 팬심을 드러냈다. 정호영은 군 복무 시절 엄정화가 출연한 '우정의 무대'를 보며 큰 위안을 얻었다고 밝혔다. 엄정화는 당시를 떠올리며 "군부대에 진짜 많이 다녔다. 어떨 때는 무대가 무너질 정도로 인기가 있었다"고 회상했다.후배들과의 관계에 대한 이야기도 이어졌다. 엄정화는 "후배들과 세대 차이를 못 느끼냐"는 질문에 "잘 모르겠다"며 평소 대화가 잘 통하는 편이라고 답했다. 이를 들은 최수영은 "못 느끼는 것 같다. 가끔 저도 모르게 '정화야'라고 할 정도"라고 말해 웃음을 자아냈다.엄정화가 후배들과 자주 식사한다는 이야기가 나오자 최수영은 뜻밖의 고충을 털어놨다. 그는 "선배님이랑 한번 밥을 먹으면 오랜 시간을 빼야 한다. 2차도 가시고 3차도 가신다"고 폭로했다.MC들과 셰프들은 요즘 MZ세대는 선배의 식사 제안이나 쉬는 날 일정을 묻는 질문도 부담스러워할 수 있다고 설명했다. 이에 엄정화는 "전 계속 물어봤는데"라며 당황한 반응을 보여 웃음을 더했다.엄정화와 최수영이 최근 노래방까지 함께 갔던 일화도 공개됐다. 엄정화는 "얼마 전 저녁을 먹으러 갔는데 그날은 수영이가 노래방에 가자고 하더라. 너무 좋았다"고 말했다. 두 사람은 엄정화의 히트곡과 소녀시대 메들리를 함께 부르며 시간을 보냈다고.엄정화가 "재밌게 논 것 맞지?"라고 다시 확인하자 최수영은 "너무 재미있었다. 또 가고 싶다"고 답했다. 다만 최수영이 선배와의 자리를 피하고 싶을 때는 하품을 계속한다고 밝히자 엄정화가 곧바로 "그날?"이라고 되물어 현장을 웃음바다로 만들었다.윤남노는 다른 반응을 보였다. 선배들의 식사 제안을 거의 거절하지 않는다고 밝힌 그는 "저는 다 가는 편이다. 아파 죽어도 간다"고 말했다. 이유에 대해서는 "일단 먹는 걸 좋아한다"고 솔직하게 답했다.엄정화는 후배들과 잘 지낼 수 있는 이유로 공감과 경청을 꼽았다. 그는 "그냥 잘 들어준다. 그게 다인 것 같다"며 후배들의 고민을 진심으로 들어주는 편이라고 설명했다. 상담이 끝난 뒤에는 자연스럽게 식사 자리로 이어지기도 한다고 밝혀 다시 한번 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr