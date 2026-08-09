사진=유튜브 '피식대학'

사진=유튜브 '피식대학'

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방송인 홍석천이 입양한 딸의 결혼을 앞두고 예비 사돈과의 첫 만남에서 긴장했던 속내를 털어놨다.9일 유튜브 채널 '피식대학'의 '피식쇼'에는 '홍석천에게 오디세이 아이맥스 명당 자리에 대해 묻다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이용주는 홍석천에게 딸의 결혼을 축하하며 가족 이야기를 꺼냈다. 홍석천은 과거 이혼한 누나의 아들과 딸을 입양해 가족으로 함께해왔다.홍석천은 입양을 결정한 이유에 대해 "누나의 아들, 딸이었다. 누나가 이혼하고 나서 내가 느끼기에는 우리 아이들이 아빠가 필요할 것 같았다"고 밝혔다. 친아버지는 아니지만 자신이 좋은 아빠가 될 수 있을 것 같다는 생각에 누나와 두 아이에게 먼저 이야기를 꺼냈다고.그는 "누나는 정말 고마워했지만 아이들은 조금 혼란스러웠을 거다. 삼촌이 아빠가 되는 거니까"라며 당시 아이들의 입장도 헤아렸다. 그러면서 "'너희 삼촌 돈 많은 거 알고 있지? 좋은 아파트에 좋은 차, 내가 죽으면 다 너희 거야'라고 했다"고 농담을 건넸던 일화를 공개해 웃음을 안겼다. 홍석천은 "농담이고 아이들도 정말 행복해했다"고 덧붙였다.내년 1월 딸의 결혼을 앞둔 홍석천은 상견례 당시 평소와 달리 크게 긴장했다고 고백했다. 방송을 통해 오랫동안 자신의 모습을 지켜본 예비 사돈이 자신을 어떻게 받아들일지 걱정됐던 것.홍석천은 "진짜 너무 긴장됐다. 나를 항상 TV에서 보셨을 거고 나에 대한 이미지도 있을 것 아니냐"고 털어놨다. 이어 "한국에서 톱게이인데 처가 분들이 이제 톱게이의 사돈이 되는 것 아니냐. 그게 진짜 죄송스러웠다"고 솔직한 마음을 밝혔다.그러나 홍석천의 걱정과 달리 상견례 분위기는 화기애애했다. 그는 예비 사돈에 대해 "진짜 좋은 분들이었다"며 안도했다. 특히 예비 사돈이 자신의 오랜 팬이었다는 뜻밖의 사실도 공개했다.홍석천은 "특히 사돈어른이 내 팬이었다. '남자 셋 여자 셋' 때부터 진짜 좋아하셨다고 하더라"며 자신을 반갑게 맞아준 예비 사돈에게 고마움을 드러냈다. 딸의 결혼을 앞두고 자신의 존재가 혹시 상대 가족에게 부담이 되지는 않을까 걱정했지만, 오히려 오랜 팬과 사돈으로 인연을 맺게 된 것.앞서 홍석천은 딸과 예비 사위의 웨딩 촬영에도 함께했다. 턱시도를 입고 딸의 어깨를 다정하게 감싸는가 하면 예비 사위와도 유쾌한 모습을 보이며 남다른 가족애를 드러낸 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr