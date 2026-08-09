가수 박서진이 민화 취미를 위해 작업실에만 약 2000만원을 투자했다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

가수 박서진이 민화 취미를 위해 작업실에만 약 2000만원을 투자했다고 밝혔다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

가수 박서진(1995년생)이 민화 취미를 위해 작업실에만 약 2000만원을 투자했다고 밝혔다.지난 8일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 최근 민화에 빠진 박서진의 일상이 공개됐다.박서진은 최근 민화 공모전에서 특선을 수상했다. 그는 "다음 목표는 전시회"라며 집 한편에 별도의 작업실까지 마련하고 작품 활동을 이어가고 있었다.집 앞에 쌓인 택배 상자를 열자 박서진이 민화에 얼마나 큰 비용을 들였는지도 확인됐다. 고가의 한지를 비롯해 수백 개의 붓과 물감, 민화 작업용 태블릿 PC 등 각종 용품이 등장했다.박서진이 민화 작업실을 꾸미는 데 들인 비용만 약 2000만원이었다. 여기에 집에는 운동 기구와 사우나 기계, 뷰티 디바이스 등 다양한 물품이 자리하고 있었다. 박서진은 과거 성형에 약 1억원을 썼다고 알려져 화제 됐다.이를 본 동생 효정은 평소 소비 습관을 점검해보자며 '2026년 판 만 원의 행복'을 제안했다. 두 사람은 2003년 당시 1만원을 현재 물가에 맞춰 환산한 1만6500원으로 하루를 보내기로 했다. 패자에게는 배달 애플리케이션 삭제와 딱밤 벌칙도 걸었다.스케줄을 위해 방송국으로 이동해야 했던 남매는 교통비부터 줄이기로 했다. 인천에서 여의도까지 약 2시간 거리를 자전거로 이동하기로 한 것.더위 속에서 자전거를 타던 박서진은 효정에게 물을 달라고 부탁했지만 거절당했다. 결국 인근 식당에서 물을 얻어 마신 뒤 "살면서 먹어본 물 중 가장 맛있었다"고 말했다.예상보다 이동 시간이 길어지면서 리허설 시간이 촉박해지자 박서진은 결국 자전거를 포기했다. 제작진 차량에 탑승하는 대신 유류비 명목으로 5000원을 지불하면서 한정된 예산의 상당 부분을 사용했다.방송국에 도착한 뒤에도 예상하지 못한 지출이 이어졌다. 우연히 만난 은가은에게 커피를 얻어 마시려고 했지만, 은가은이 카드를 가져오지 않아 오히려 박서진이 커피값을 계산하게 됐다.줄어든 예산을 채우기 위해 박서진은 희극인실을 찾아 즉석 캐리커처를 그려주며 돈을 벌었다. 이 과정에서 김영희는 과거 개그우먼을 이상형으로 꼽았던 박서진에게 후배들 가운데 이상형을 골라보라고 제안했다.박서진은 고민 끝에 황혜선을 선택했다. 두 사람은 수줍게 악수했고, 박서진은 "간질간질했다"며 당시 심경을 표현했다.황혜선은 캐리커처 비용 대신 "연락처를 드리겠다"고 제안했지만, 실제 연락처 교환으로 이어지지는 못했다. 박서진이 부끄러움을 이기지 못하고 먼저 자리를 떠났기 때문이다. 이후 직접 번 돈으로 식권을 구매해 식사를 마친 박서진은 하루 동안의 절약 도전을 이어갔다.마지막 '봉투 바꾸기' 승부에서는 가위바위보에서 이긴 박서진이 효정의 봉투에 돈이 더 많이 남아 있을 것으로 예상해 서로 바꿨다. 그러나 효정의 봉투에는 200원밖에 남아 있지 않았고, 결국 박서진이 패배했다.배달 애플리케이션 삭제와 딱밤 벌칙까지 받은 박서진은 "금액을 정해놓고 써보니 돈 하나하나의 가치가 크게 느껴졌다"며 하루 동안의 절약 도전을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr