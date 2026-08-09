사진=유튜브 '홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥'

사진=유튜브 '홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥'

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개그맨 홍윤화♥김민기 부부가 비밀 연애를 떠올렸다.9일 유튜브 채널 '홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥'에는 '홍윤화가 좋아하는 콩국수&만두 - 답방왔꽁! Ep.1'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 홍윤화는 특별한 먹킷리스트를 공개하며 "우리 '홍뎅'을 찾아주신 손님들도 자영업자분들이 굉장히 많다"고 운을 뗐다. 홍윤화와 김민기 부부 역시 직접 가게를 운영하고 있는 만큼 같은 자영업자들의 고충에 공감한다고 밝혔다.홍윤화는 "오빠랑 나랑 자영업자의 일을 해보면서 자영업자가 얼마나 힘들다는 걸 아니까, 우리가 기왕 맛있는 걸 먹으려고 데이트를 할 거면 우리 가게를 방문해 주신 분들께 답방을 하면 좋겠다"고 설명했다.그동안 가게를 찾은 손님이 자영업자라고 밝히면 어떤 가게를 운영하는지 물어보고 따로 적어뒀다고. 홍윤화는 "처음에는 '맛있게 드세요' 했는데 너무 감사하잖아. 사실 그게 쉬운 게 아니다"라며 "나중에 꼭 가겠다고 약속했으니까 지켜야 한다"고 강조했다.부부의 첫 번째 답방 장소는 서울 창동의 한 칼국수집이었다. 가게에 도착한 두 사람은 자신들의 가게를 방문했던 사장과 반갑게 인사를 나눈 뒤 바지락 칼국수와 서리태 콩국수, 왕만두를 주문했다.바지락 칼국수를 기다리던 홍윤화는 김민기와 비밀 연애하던 시절 추억도 소환했다. 그는 "우리 몰래 사귈 때 내가 오빠 바지락 다 까주다가가서 동욱이가 알아차렸잖아"라고 회상했다.당시 두 사람이 교제 사실을 숨기고 있었지만, 홍윤화가 유독 바지락 까주는 모습을 보고 주변에서 관계를 눈치챘다는 것. 김민기도 "안 사귄다고 했었는데"라며 당시를 떠올렸고, 홍윤화는 "맞아. 그래서 걸렸었지"라고 말해 웃음을 자아냈다.추억을 이야기하던 두 사람은 파전까지 추가 주문하며 본격적인 먹방을 펼쳤다. 음식을 맛본 홍윤화는 특히 직접 만든 면에 감탄하며 "면이 무슨 솜사탕 같다. 너무 맛있다"고 극찬했다. 만두 역시 직접 만든다는 설명을 듣고는 "우리 가게 찾아주셔서 답방한 건데 우리가 맛집을 찾아왔다"며 만족감을 드러냈다.식사를 마친 홍윤화는 "바지락도 맛있고 국물도 맛있는데 면이 기가 막혔다"고 총평했다. 콩국수와 직접 만든 만두, 파전까지 만족감을 표현한 그는 "날씨도 맛있고 사장님 친절도도 맛있다"고 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr