이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’

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가수 박서진이 취미에 3천만원을 쓴 뒤 하루 1만6500원으로 생활하는 도전에 나섰다.8일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 박서진과 동생 효정의 2026년판 ‘만 원의 행복’ 도전기가 공개됐다.최근 민화에 빠진 박서진은 집 안에 별도의 작업실을 마련해 그림을 그리고 있었다. 공모전에서 특선을 받은 작품도 공개하며 다음 목표로 전시회를 꼽았다.취미에 쓴 비용은 2~3천만 원에 달했다. 특히 집안에 화방을 만들면서 민화용 태블릿 PC만 250만 원, 종이는 한 장에 6만 원 등 지출 씀씀이가 더 커졌던 것.효정은 “돈 쓰는 게 취미고 뭘 사는 게 취미”라며 “소비부터 다이어트해야 한다”고 지적했다.결국 박서진은 1만 6500 원으로 생활하는 효정의 제안을 수락했다. 박서진은 자전거로 이동하고 음식점에서 물을 얻어 마시는 등 최대한 지출을 줄였다.하지만 스케줄을 위해 제작진 차량에 5000 원을 내는 등 예상하지 못한 지출도 발생했다.박서진은 자전거를 타고 이동하는가 하면 음식점에서 물을 얻어 마시며 한 푼이라도 아끼려 했다.돈을 마련하려고 KBS 희극인실까지 찾아간 박서진은 캐리커처를 그려줬고, 다행히 첫 작품으로 5000원을 벌어 식권을 마련했다.한편 박서진이 출연하는 ‘살림하는 남자들 시즌2’는 매주 토요일 오후 10시 35분 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr