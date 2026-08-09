사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 개그우먼 김지유가 첫 출연부터 유재석을 상대로 거침없는 예능감을 발휘했다.9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 '다 같이 놀자 종로 한 바퀴' 특집으로 유재석, 지석진, 김종국, 하하, 송지효, 양세찬, 지예은과 게스트 홍진호, 김지유가 함께했다.이날 김지유는 '런닝맨' 첫 출연에 남다른 감격을 드러냈다. 양세찬이 "런닝맨 나오니까 어떠냐"고 묻자 김지유는 "꿈을 이룬 것 같다"며 기쁜 마음을 표현했다.이를 들은 하하는 예능 초보 김지유에게 방송 분량을 확보할 수 있는 현실적인 조언을 건넸다. 그는 "재석이 형 옆에 붙어있는 게 방송에 제일 많이 나온다"며 유재석 곁을 공략하라고 귀띔했다.김지유는 하하의 말을 듣자마자 곧바로 행동에 옮겼다. 유재석 옆으로 다가간 그는 "선배님 왜요? 저 부르셨어요?"라며 능청스럽게 말을 걸었다. 당황한 유재석은 "안 불렀다"고 단호하게 선을 그었다.그러나 김지유는 쉽게 물러서지 않았다. 오히려 "좋은 말씀을 너무 많이 해주셔서 눈물 날 것 같다"고 울컥한 듯 반응하며 존재하지도 않았던 유재석의 미담을 만들어내기 시작했다. 황당해진 유재석은 "좋은 말을 이만큼도 한 적 없다"고 반박해 웃음을 자아냈다.김지유의 '유재석 옆자리 사수'는 미션이 시작된 뒤에도 계속됐다. 팀까지 달랐지만 틈만 나면 유재석 주변을 맴돌았고, 결국 유재석은 "지유가 우리 팀이 아닌데 자꾸 우리 쪽으로 온다"고 지적했다. 첫 지상파 예능 출연에서 어떻게든 분량을 확보하려는 김지유의 능청스러운 모습이 웃음을 더했다.버스로 이동할 때는 지석진의 고정석까지 차지했다. 양세찬과 하하가 김지유에게 지석진의 자리에 앉아 모르는 척하라고 제안한 것. 두 사람은 "멀미한다고 해"라며 상황극까지 주문했고, 김지유는 머리가 아픈 척 연기에 돌입했다.자리를 빼앗긴 지석진은 "'런닝맨' 많이 봤니?"라며 당황하면서도 "약간 놀라긴 했는데 괜찮아"라고 애써 태연한 모습을 보였다. 하하가 한술 더 떠 김지유에게 다리까지 뻗으라고 요구하자 김지유는 결국 "저 욕 먹을 것 같으니까 이제 그만할게요"라며 선을 그었다.이에 유재석은 "하하가 시키는 건 늘 위험성이 있다. 웃기긴 웃기는데 욕을 먹는다"고 경고해 폭소케 했다. 하하의 지시를 충실히 따르면서도 위험 수위를 빠르게 감지한 김지유의 판단력이 돋보였다.안대 베개 싸움에서도 김지유의 예능감은 계속됐다. 상대 지예은을 공격하는 과정에서 같은 팀 지석진이 소리로 위치를 알려줬고, 김지유는 이를 이용해 공격에 성공했다. 유재석 팀이 꼼수를 지적하자 처음에는 "안 들렸다"고 해명했지만, 유재석이 솔직하게 이야기하라고 요구하자 곧바로 "저는 들었습니다"라고 양심선언을 해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr