'런닝맨' 개그우먼 김지유가 첫 출연부터 유재석을 상대로 거침없는 예능감을 발휘했다.
9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 '다 같이 놀자 종로 한 바퀴' 특집으로 유재석, 지석진, 김종국, 하하, 송지효, 양세찬, 지예은과 게스트 홍진호, 김지유가 함께했다.
이날 김지유는 '런닝맨' 첫 출연에 남다른 감격을 드러냈다. 양세찬이 "런닝맨 나오니까 어떠냐"고 묻자 김지유는 "꿈을 이룬 것 같다"며 기쁜 마음을 표현했다. 이를 들은 하하는 예능 초보 김지유에게 방송 분량을 확보할 수 있는 현실적인 조언을 건넸다. 그는 "재석이 형 옆에 붙어있는 게 방송에 제일 많이 나온다"며 유재석 곁을 공략하라고 귀띔했다.
김지유는 하하의 말을 듣자마자 곧바로 행동에 옮겼다. 유재석 옆으로 다가간 그는 "선배님 왜요? 저 부르셨어요?"라며 능청스럽게 말을 걸었다. 당황한 유재석은 "안 불렀다"고 단호하게 선을 그었다.
그러나 김지유는 쉽게 물러서지 않았다. 오히려 "좋은 말씀을 너무 많이 해주셔서 눈물 날 것 같다"고 울컥한 듯 반응하며 존재하지도 않았던 유재석의 미담을 만들어내기 시작했다. 황당해진 유재석은 "좋은 말을 이만큼도 한 적 없다"고 반박해 웃음을 자아냈다.
김지유의 '유재석 옆자리 사수'는 미션이 시작된 뒤에도 계속됐다. 팀까지 달랐지만 틈만 나면 유재석 주변을 맴돌았고, 결국 유재석은 "지유가 우리 팀이 아닌데 자꾸 우리 쪽으로 온다"고 지적했다. 첫 지상파 예능 출연에서 어떻게든 분량을 확보하려는 김지유의 능청스러운 모습이 웃음을 더했다. 버스로 이동할 때는 지석진의 고정석까지 차지했다. 양세찬과 하하가 김지유에게 지석진의 자리에 앉아 모르는 척하라고 제안한 것. 두 사람은 "멀미한다고 해"라며 상황극까지 주문했고, 김지유는 머리가 아픈 척 연기에 돌입했다.
자리를 빼앗긴 지석진은 "'런닝맨' 많이 봤니?"라며 당황하면서도 "약간 놀라긴 했는데 괜찮아"라고 애써 태연한 모습을 보였다. 하하가 한술 더 떠 김지유에게 다리까지 뻗으라고 요구하자 김지유는 결국 "저 욕 먹을 것 같으니까 이제 그만할게요"라며 선을 그었다.
이에 유재석은 "하하가 시키는 건 늘 위험성이 있다. 웃기긴 웃기는데 욕을 먹는다"고 경고해 폭소케 했다. 하하의 지시를 충실히 따르면서도 위험 수위를 빠르게 감지한 김지유의 판단력이 돋보였다.
안대 베개 싸움에서도 김지유의 예능감은 계속됐다. 상대 지예은을 공격하는 과정에서 같은 팀 지석진이 소리로 위치를 알려줬고, 김지유는 이를 이용해 공격에 성공했다. 유재석 팀이 꼼수를 지적하자 처음에는 "안 들렸다"고 해명했지만, 유재석이 솔직하게 이야기하라고 요구하자 곧바로 "저는 들었습니다"라고 양심선언을 해 웃음을 안겼다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 '다 같이 놀자 종로 한 바퀴' 특집으로 유재석, 지석진, 김종국, 하하, 송지효, 양세찬, 지예은과 게스트 홍진호, 김지유가 함께했다.
이날 김지유는 '런닝맨' 첫 출연에 남다른 감격을 드러냈다. 양세찬이 "런닝맨 나오니까 어떠냐"고 묻자 김지유는 "꿈을 이룬 것 같다"며 기쁜 마음을 표현했다. 이를 들은 하하는 예능 초보 김지유에게 방송 분량을 확보할 수 있는 현실적인 조언을 건넸다. 그는 "재석이 형 옆에 붙어있는 게 방송에 제일 많이 나온다"며 유재석 곁을 공략하라고 귀띔했다.
김지유는 하하의 말을 듣자마자 곧바로 행동에 옮겼다. 유재석 옆으로 다가간 그는 "선배님 왜요? 저 부르셨어요?"라며 능청스럽게 말을 걸었다. 당황한 유재석은 "안 불렀다"고 단호하게 선을 그었다.
그러나 김지유는 쉽게 물러서지 않았다. 오히려 "좋은 말씀을 너무 많이 해주셔서 눈물 날 것 같다"고 울컥한 듯 반응하며 존재하지도 않았던 유재석의 미담을 만들어내기 시작했다. 황당해진 유재석은 "좋은 말을 이만큼도 한 적 없다"고 반박해 웃음을 자아냈다.
김지유의 '유재석 옆자리 사수'는 미션이 시작된 뒤에도 계속됐다. 팀까지 달랐지만 틈만 나면 유재석 주변을 맴돌았고, 결국 유재석은 "지유가 우리 팀이 아닌데 자꾸 우리 쪽으로 온다"고 지적했다. 첫 지상파 예능 출연에서 어떻게든 분량을 확보하려는 김지유의 능청스러운 모습이 웃음을 더했다. 버스로 이동할 때는 지석진의 고정석까지 차지했다. 양세찬과 하하가 김지유에게 지석진의 자리에 앉아 모르는 척하라고 제안한 것. 두 사람은 "멀미한다고 해"라며 상황극까지 주문했고, 김지유는 머리가 아픈 척 연기에 돌입했다.
자리를 빼앗긴 지석진은 "'런닝맨' 많이 봤니?"라며 당황하면서도 "약간 놀라긴 했는데 괜찮아"라고 애써 태연한 모습을 보였다. 하하가 한술 더 떠 김지유에게 다리까지 뻗으라고 요구하자 김지유는 결국 "저 욕 먹을 것 같으니까 이제 그만할게요"라며 선을 그었다.
이에 유재석은 "하하가 시키는 건 늘 위험성이 있다. 웃기긴 웃기는데 욕을 먹는다"고 경고해 폭소케 했다. 하하의 지시를 충실히 따르면서도 위험 수위를 빠르게 감지한 김지유의 판단력이 돋보였다.
안대 베개 싸움에서도 김지유의 예능감은 계속됐다. 상대 지예은을 공격하는 과정에서 같은 팀 지석진이 소리로 위치를 알려줬고, 김지유는 이를 이용해 공격에 성공했다. 유재석 팀이 꼼수를 지적하자 처음에는 "안 들렸다"고 해명했지만, 유재석이 솔직하게 이야기하라고 요구하자 곧바로 "저는 들었습니다"라고 양심선언을 해 웃음을 안겼다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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