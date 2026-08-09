이미지 크게보기 사진 = 미국 코스모폴리탄 유튜브 채널

이미지 크게보기 사진 = 미국 코스모폴리탄 유튜브 채널

제니가 매력적인 룸메이트와의 동거 경험을 묻는 질문에 웃으며 선을 그었다.최근 코스모폴리탄 유튜브 채널에 공개된 영상에서 블랙핑크 제니는 편집장 윌라 베넷과 연애를 주제로 다양한 질문을 주고받았다.이날 남자에게 먼저 연락하는 스타일인지 질문에 제니는 “우리는 남자로부터 존중과 사랑을 받아야 한다. 나는 먼저 문자를 보내지도 않는다. 내가 두 번이나 문자를 보낸다는 건 그 자체로 아주 큰 의미를 담은 행동이다. 응급 상황인 경우”라고 설명했다.이어 첫 데이트에서 마음이 식을 수 있는 이유로는 ‘못생긴 신발’을 꼽았다. 자신의 열렬한 팬과 음악을 전혀 들어본 적 없는 사람 중 데이트 상대를 고르는 질문에는 “내 음악을 전혀 모르는 사람”이라고 답했다.첫눈에 반하는 사랑과 친구에서 연인으로 발전하는 관계 중에서는 후자를 선택했다. 제니는 “친구 사이부터. 그게 특별한 무언가를 만들어낸다”라고 자신의 연애관을 밝혔다.마지막으로 “매력적인 룸메이트와 살아본 적이 있느냐”는 질문이 나오자 제니는 “여기까지만 하자”라고 말을 더 잇지 않았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr