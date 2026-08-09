이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘헤이 김대호’

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방송인 김대호(41)가 10년 넘게 솔로로 지낸 이유와 자신의 연애관을 솔직하게 털어놨다.지난 7일 ‘헤이 김대호’ 채널에는 ‘낭만과 광기는 한 끗 차이’라는 제목의 영상이 공개됐다. 우중 캠핑을 떠난 김대호는 자신의 연애 이야기를 꺼냈다.연애를 하지 않은 지 오래됐다는 김대호는 자연스럽게 사람을 만나는 자리가 생겨도 “온몸이 굳어. 온몸이 굳는다고. 긴장돼서”라며 어려움을 털어놨다.이어 “이 사람 호감이 있는지 없는지도 모르겠다. 근데 뭔가 말을 거는 순간 내가 호감을 전달하는 느낌”이라며 “그럼 이 사람이 막 거기 오해하면 어떡하지?부터 시작해 가지고 그러다 보면 아, 아씨 무서워”라고 말했다.결국 “관계를 맺기가 무서운 거야”라며 솔로로 지내는 이유를 밝혔다.김대호는 외로움을 느끼는 시기가 1년 중 “한두 달 정도”라며 “진짜 막 뭐 연애하고 싶고 막 누군가를 만나고 싶고”라고 했다.그러면서도 “정말 내 친구처럼” 함께하며 많은 것을 공유할 수 있는 사람이 좋다고 했다. 다만 “누군지 모르니까 시작하기가 너무 힘든가”라며 관계를 시작하는 데 대한 고민을 내비쳤다.그렇게 미루다 보면 어느새 시간이 흘러버린다는 김대호는 “그렇게 차일 미루다 보면 연애 대상 시상식이다”라고 농담했고, “눈떠 보면 그렇게 10년 넘은 거야”라고 말해 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr